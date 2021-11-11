«Они такие же люди, как мы». В Европарламенте обсудили ситуацию с беженцами. Что говорят политики?

Источник материала: ОНТ

Кризисную ситуацию на границе с Польшей обсудили в европейском парламенте.





Ситуация, которая складывается на польской границе Евросоюза, является предметом достаточно жарких дебатов в Европарламенте. На слушания приглашен не только глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, но и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который, в первую очередь, обеспокоен состоянием людей, оказавшихся на границе, и невозможностью доступа к ним гуманитарных миссий, в том числе и по линии Организации Объединенных Наций, задача которых не искать политический подтекст в обстоятельствах, а в первую очередь – помогать оказавшимся в беде людям. Так вот пробраться со стороны Польши к беженцам сейчас невозможно, польскими властями создана примерно трехкилометровая буферная зона, которая охраняется силовиками и куда закрыт доступ и журналистам, и представителям неправительственных организаций. Накануне поляки развернули группу немецких волонтеров, которые, выехав из Берлина, пытались привезти на границу необходимые вещи для мигрантов. Верховный комиссар ООН напомнил депутатам, что за всеми разногласиями нельзя забывать о человеческих жизнях.

Многие депутаты поддержали верховного комиссара в той части, что не может быть разделения на беженцев плохих и не очень, и подход к обращению к людям, которые просят убежища, должен быть одинаково гуманным.

Софи Ин'т Велд, депутат Европарламента: «Не надо забывать, что подавляющее большинство беженцев, которые сегодня есть в мире, находятся не в Европе, они в других частях мира. 4 млн в Турции, 1,7 млн в Иордании и Ливане, где составляют едва ли не треть населения. И когда мы слышим про несколько тысяч беженцев у наших границ, мы начинаем спорить. В ЕС – 450 миллионов. Мы можем справиться с этим, но есть одно условие – мы должны говорить единым голосом, поэтому я обращаюсь к лидерам 27 государств Европейского Совета, которые уже много лет называют себя лидерами, и напоминаю им, что они отказываются договариваться об общей политике предоставления убежища. Может быть, они наконец возьмут на себя ответственность и согласятся с общей европейской политикой убежища и миграции, и, наконец, коллеги, не может быть плохих беженцев и хороших. Они такие же люди, как мы».

Конечно, многие политики, в том числе и депутаты Европарламента, озабочены сегодня не столько судьбами беженцев, сколько причинами кризиса, и, не секрет, своими политическими амбициями, и выступают за более жесткую позицию в отношении и Беларуси, и России, которых они продолжают обвинять в сложившейся ситуации и требовать дополнительных мер воздействия, в том числе – дополнительных санкций.

Нельзя при этом забывать, что заявления и резолюции Европарламента являются рекомендациями. Решения принимают лидеры ЕС, и для этого нужен консенсус, то есть согласие всех стран Евросоюза.

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