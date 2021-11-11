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Жених довел себя до инсульта, пытаясь накачаться к лету

11.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жених довел себя до инсульта, пытаясь накачаться к лету

Житель Китая оказался в больнице с инсультом в результате попыток привести себя в форму к свадьбе. Об этом сообщает издание Global Times.

25-летний жених хотел набрать мышечную массу, чтобы лучше выглядеть на свадебных фото. Для этого он записался в спортзал и нанял себе персонального тренера, который разработал для жениха специальную программу.

После одной из тренировок мужчина почувствовал себя плохо: у него начались сильные рвота и головокружение, он потерял сознание. Прибывшая скорая помощь забрала мужчину в больницу, где у него был диагностирован инсульт. Благодаря оперативному вмешательству, жизнь мужчины удалось спасти, а уже спустя две недели он выписался из больницы.

Впрочем, несмотря на быстрое выздоровление, свадьбу пришлось перенести на три месяца.

Фото: Freepik

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Житель Китая оказался в больнице с инсультом в результате попыток привести себя в форму к свадьбе. Об этом сообщает издание Global Times. 25-летний жених хотел набрать...
 
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