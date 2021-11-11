|
Жених довел себя до инсульта, пытаясь накачаться к лету
Источник материала: ОНТ
Житель Китая оказался в больнице с инсультом в результате попыток привести себя в форму к свадьбе. Об этом
25-летний жених хотел набрать мышечную массу, чтобы лучше выглядеть на свадебных фото. Для этого он записался в спортзал и нанял себе персонального тренера, который разработал для жениха специальную программу.
После одной из тренировок мужчина почувствовал себя плохо: у него начались сильные рвота и головокружение, он потерял сознание. Прибывшая скорая помощь забрала мужчину в больницу, где у него был диагностирован инсульт. Благодаря оперативному вмешательству, жизнь мужчины удалось спасти, а уже спустя две недели он выписался из больницы.
Впрочем, несмотря на быстрое выздоровление, свадьбу пришлось перенести на три месяца.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Китая оказался в больнице с инсультом в результате попыток привести себя в форму к свадьбе. Об этом сообщает издание Global Times. 25-летний жених хотел набрать...
|
Архив (Разное)