Жених довел себя до инсульта, пытаясь накачаться к лету

Источник материала: ОНТ

Житель Китая оказался в больнице с инсультом в результате попыток привести себя в форму к свадьбе. Об этом сообщает издание Global Times.

25-летний жених хотел набрать мышечную массу, чтобы лучше выглядеть на свадебных фото. Для этого он записался в спортзал и нанял себе персонального тренера, который разработал для жениха специальную программу.

После одной из тренировок мужчина почувствовал себя плохо: у него начались сильные рвота и головокружение, он потерял сознание. Прибывшая скорая помощь забрала мужчину в больницу, где у него был диагностирован инсульт. Благодаря оперативному вмешательству, жизнь мужчины удалось спасти, а уже спустя две недели он выписался из больницы.

Впрочем, несмотря на быстрое выздоровление, свадьбу пришлось перенести на три месяца.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Telegram