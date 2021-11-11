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Экскурсии во Дворце Независимости: главный символ суверенитета снова принимает гостей
Источник материала: ОНТ
Главный символ суверенитета и единства нации – Дворец Независимости вновь принимает гостей.
Это тот случай, когда инициативу проявили сами – студенты Гродненского медицинского университета написали благодарственное письмо Президенту за поддержку сферы, в которой им предстоит работать. Многие из них уже знают, что это такое – во время пандемии помогают в больницах и поликлиниках лечить ковидных пациентов. В обращении к Главе государства буквальной одной строчкой указали, что было бы неплохо увидеть самый грандиозный и с политической точки зрения культовый Дворец.
По традиции, будущие медики обошли все помещения Дворца Независимости – от зала торжественных церемоний, где Глава государства напутствует олимпийцев, проходит новогодний бал и важнейшее политическое событие для страны – инаугурация Президента, – до музея подарков. На нем стоит остановиться отдельно. Здесь у каждого экспоната своя история, у некоторых даже дух времени, их дарят иностранные делегации. Но больше всего приковало внимание студентов оружие. Это тот самый автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко в августе 2020-го выходил к силовикам. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в стране. Ее центром стала картина, которую Главе государства подарили на прошлый день рождения. Автор – дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента.
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Главный символ суверенитета и единства нации – Дворец Независимости вновь принимает гостей. Это тот случай, когда инициативу проявили сами – студенты...
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