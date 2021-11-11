﻿ Экскурсии во Дворце Независимости: главный символ суверенитета снова принимает гостей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экскурсии во Дворце Независимости: главный символ суверенитета снова принимает гостей

11.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Экскурсии во Дворце Независимости: главный символ суверенитета снова принимает гостей

Главный символ суверенитета и единства нации – Дворец Независимости вновь принимает гостей. 


Это тот случай, когда инициативу проявили сами – студенты Гродненского медицинского университета написали благодарственное письмо Президенту за поддержку сферы, в которой им предстоит работать. Многие из них уже знают, что это такое – во время пандемии помогают в больницах и поликлиниках лечить ковидных пациентов. В обращении к Главе государства буквальной одной строчкой указали, что было бы неплохо увидеть самый грандиозный и с политической точки зрения культовый Дворец. 

По традиции, будущие медики обошли все помещения Дворца Независимости – от зала торжественных церемоний, где Глава государства напутствует олимпийцев, проходит новогодний бал и важнейшее политическое событие для страны – инаугурация Президента, – до музея подарков. На нем стоит остановиться отдельно. Здесь у каждого экспоната своя история, у некоторых даже дух времени, их дарят иностранные делегации. Но больше всего приковало внимание студентов оружие. Это тот самый автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко в августе 2020-го выходил к силовикам. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в стране. Ее центром стала картина, которую Главе государства подарили на прошлый день рождения. Автор – дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный символ суверенитета и единства нации – Дворец Независимости вновь принимает гостей.  Это тот случай, когда инициативу проявили сами – студенты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Instagram тестирует функцию оповещения о необходимости перерыва при просмотре ленты
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by