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Как создавалась «Анна Каренина»? Передвижную выставку о воплощениях романа на большом экране представили в Минске
Источник материала: ОНТ
Сам себе режиссер – Лев Толстой! Передвижную выставку о том, как создавалась «Анна Каренина», а также воплощениях знаменитого романа на большом экране представили сегодня в Минске. Это проект одного из старейших литературных музеев России. 110 лет он знакомит с автором международного бестселлера о трагической любви замужней дамы и блестящего офицера.
«Камера! Мотор!» – не из толстовского лексикона. Хотя любая книга «льва мировой литературы» – уже готовый сценарий. Этот зримый образ создала праправнучка. Небезызвестная Фекла Толстая работает на великого предка, в его московском музее.
Раритеты 1914 года – из Президентской библиотеки. Российские коллеги привезли прижизненный экземпляр, 1889-го. «Молодец-баба» – рукой Толстого. Рассчитали черновики. Вынесли на обложку все оригинальные варианты названия интимного романа.
Толстой бывал в Беларуси – проездом. Остановки еще не изучены. Зато вдоль и поперек исследованы письма классика из Ясной Поляны. Так, вести приходили в местечко Раков возле Минска, где жил его друг, известный историк литературы Мариан Здеховский. А могилевчанка Катя Ждан жаловалась автору «Анны Карениной» на семейную жизнь. Он учил ее смирению.
По книге, которая не оставляет равнодушным читателя, снято немало кинолент. Сюжет понятный, страсти там кипят во всю. У «Беларусьфильма» пока нет своей «Анны Карениной». 70 лет назад играли в Купаловском театре. Из реквизита – в экспонаты.
К слову, только со сцены «Анна Каренина» говорила по-белорусски. Роман в переводе не издавался. Впрочем, он понятен нам с первых своих публикаций. 110 лет назад в Минске основана именная библиотека. «Стоп! Снято!» – не из толстовского лексикона.
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Как создавалась «Анна Каренина»? Передвижную выставку о воплощениях романа на большом экране представили в Минске
Сам себе режиссер – Лев Толстой! Передвижную выставку о том, как создавалась «Анна Каренина», а также воплощениях знаменитого романа на большом экране представили...
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