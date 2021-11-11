Как создавалась «Анна Каренина»? Передвижную выставку о воплощениях романа на большом экране представили в Минске

Источник материала: ОНТ

Сам себе режиссер – Лев Толстой! Передвижную выставку о том, как создавалась «Анна Каренина», а также воплощениях знаменитого романа на большом экране представили сегодня в Минске. Это проект одного из старейших литературных музеев России. 110 лет он знакомит с автором международного бестселлера о трагической любви замужней дамы и блестящего офицера.





«Камера! Мотор!» – не из толстовского лексикона. Хотя любая книга «льва мировой литературы» – уже готовый сценарий. Этот зримый образ создала праправнучка. Небезызвестная Фекла Толстая работает на великого предка, в его московском музее.

Елизавета Алексеева, научный сотрудник Государственного музея Л.Н. Толстого (Россия): «Пушкинское “начало” в этом романе. Толстой в 1868 году познакомился в Туле у губернатора Тулубьева со старшей дочерью Пушкина. Именно внешность Гартунг, он сам это признавал, использовал для описания Анны Карениной: черные волосы, красивая, немного пухлая шея. Выставка уже экспонировалась в Белгороде. В минском музее истории белорусской литературы добавили замечательные дореволюционные издания “Анны Карениной”».

Раритеты 1914 года – из Президентской библиотеки. Российские коллеги привезли прижизненный экземпляр, 1889-го. «Молодец-баба» – рукой Толстого. Рассчитали черновики. Вынесли на обложку все оригинальные варианты названия интимного романа.

Толстой бывал в Беларуси – проездом. Остановки еще не изучены. Зато вдоль и поперек исследованы письма классика из Ясной Поляны. Так, вести приходили в местечко Раков возле Минска, где жил его друг, известный историк литературы Мариан Здеховский. А могилевчанка Катя Ждан жаловалась автору «Анны Карениной» на семейную жизнь. Он учил ее смирению.

По книге, которая не оставляет равнодушным читателя, снято немало кинолент. Сюжет понятный, страсти там кипят во всю. У «Беларусьфильма» пока нет своей «Анны Карениной». 70 лет назад играли в Купаловском театре. Из реквизита – в экспонаты.

Полина Савген, научный сотрудник Государственного музея истории белорусской литературы: «Кропкі сутыкнення двух літаратурных традыцый можна ўбачыць у дакладзе нашага выдатнага празаіка, крытыка, літаратуразнаўца Алеся Адамовіча, які быў зроблены ў 78 годзе на восьмым Міжнародным з’ездзе славістаў. Была праведзена анкета сярод беларускіх пісьменнікаў аб уплыве на іх класікаў рускай літаратуры. Іван Мележ адказаў: “Леў Талстой”. Янка Брыль назваў таксама».

К слову, только со сцены «Анна Каренина» говорила по-белорусски. Роман в переводе не издавался. Впрочем, он понятен нам с первых своих публикаций. 110 лет назад в Минске основана именная библиотека. «Стоп! Снято!» – не из толстовского лексикона.

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