Макей о ситуации с беженцами: Это нарушение всех норм. А обвинения, что Беларусь организует такие потоки, абсолютно беспочвенны

Источник материала: ОНТ

Продолжение политического шантажа белорусского государства – ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве. Обсудили все острые вопросы – от противодействия санкциям до миграционного кризиса, спровоцированного Европой. Кстати, повышенное внимание к последней теме породило вокруг абсолютно плановой встречи много слухов и догадок.





Нынешняя встреча министров иностранных дел Беларуси и России проходит при повышенном внимании журналистов. Связано это, в том числе, и с ситуацией на границе с Польшей. Накануне стали появляться инсинуации, мол, Владимира Макея вызвали в Москву чуть ли не на ковер. Разочаруем заграничных радетелей за Беларусь – коллегия плановая, но, действительно, интерес к ней был особый. Именно наше посольство в России сейчас получает десятки запросов от иностранных журналистов по поводу возможности работы на белорусском участке границы. Потому что со стороны Польши сделать это невозможно. Власти соседней страны намеренно создают вокруг случившегося миграционного кризиса информационный вакуум.

Так, по словам глав внешнеполитических ведомств, наверное, проще нарисовать собственную картинку. Объясняющую и новый, пятый пакет санкций в отношении Беларуси, и собственную неспособность решить проблему, и необходимость роста внешнего давления: уже не только на Минск, но и на Москву.

Ведь, в том числе, и рука Кремля, говорят на Западе, гонит беженцев в сторону границы с ЕС. Отдельные польские эксперты даже сравнили ситуацию на границе с сентябрем 1939-го. Мол, все, очень похоже на начало мировой войны. Министры едва сдержались, чтобы не перейти на грубоватый высокодипломатический язык.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Безответственность, извините за выражение, безмозглая политика руководителей ряда западных государств стала нормой сегодня. И они не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, реагируя ситуативно на те или иные вещи. Сегодня, выведя 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей и не пуская их в Европу, куда они так стремятся попасть, для меня это невозможно представить. Это нарушение всяческих норм. И при этом обвинения, что Беларусь организует подобного рода потоки, абсолютно беспочвенны».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Если военные эксперты польские говорят, что ситуация напоминает 1939 год, а почему они не вспомнили про 1938-й? Может, им тоже что-то напомнило из той эпохи, когда делили Чехословакию, например. Я считаю, что такие параллели абсолютно не уместны, они отражают неадекватность тех людей, которые их произносят, тем более, если это люди, облеченные властью. И означают только одно, что младоевропейцы продолжают тянуть Европу и в рамках ЕС, и в рамках НАТО в сторону нагнетания и конфронтации и с Беларусью, и с Россией».

Между тем стороны констатировали, что в Европе все-таки появляются заявления о том, что разговаривать с Минском языком санкций нельзя. Предлагают садиться за стол переговоров. Пока, правда, это выходит несколько неуклюже. Намеченная на 22 ноября конференция по Беларуси в Вене, по словам Владимира Макея, больше похожа на кулуарные переговоры. Наша страна сигнал из Брюсселя приняла, но беседовать с беглыми оппонентами власти, заявили в МИДе, не намерена.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Конференция в том виде, как ее задумали организаторы, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем это как недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней участия принимать не будет. Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни сил, ни способностей».

Стороны признали, что действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию. Сейчас, например, Москва ожидает ответа от ООН по фактам финансирования ее структурами белорусской оппозиции за счет средств, выделенных, в том числе, российской стороной для поддержки социально незащищенных категорий граждан.

Главным итогом коллегии стало подписание программы согласованных действий в области внешней политики до 2023 года. Акцент в ней сделан на недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.

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