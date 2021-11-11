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Макей о ситуации с беженцами: Это нарушение всех норм. А обвинения, что Беларусь организует такие потоки, абсолютно беспочвенны
Источник материала: ОНТ
Продолжение политического шантажа белорусского государства – ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве. Обсудили все острые вопросы – от противодействия санкциям до миграционного кризиса, спровоцированного Европой. Кстати, повышенное внимание к последней теме породило вокруг абсолютно плановой встречи много слухов и догадок.
Нынешняя встреча министров иностранных дел Беларуси и России проходит при повышенном внимании журналистов. Связано это, в том числе, и с ситуацией на границе с Польшей. Накануне стали появляться инсинуации, мол, Владимира Макея вызвали в Москву чуть ли не на ковер. Разочаруем заграничных радетелей за Беларусь – коллегия плановая, но, действительно, интерес к ней был особый. Именно наше посольство в России сейчас получает десятки запросов от иностранных журналистов по поводу возможности работы на белорусском участке границы. Потому что со стороны Польши сделать это невозможно. Власти соседней страны намеренно создают вокруг случившегося миграционного кризиса информационный вакуум.
Так, по словам глав внешнеполитических ведомств, наверное, проще нарисовать собственную картинку. Объясняющую и новый, пятый пакет санкций в отношении Беларуси, и собственную неспособность решить проблему, и необходимость роста внешнего давления: уже не только на Минск, но и на Москву.
Ведь, в том числе, и рука Кремля, говорят на Западе, гонит беженцев в сторону границы с ЕС. Отдельные польские эксперты даже сравнили ситуацию на границе с сентябрем 1939-го. Мол, все, очень похоже на начало мировой войны. Министры едва сдержались, чтобы не перейти на грубоватый высокодипломатический язык.
Между тем стороны констатировали, что в Европе все-таки появляются заявления о том, что разговаривать с Минском языком санкций нельзя. Предлагают садиться за стол переговоров. Пока, правда, это выходит несколько неуклюже. Намеченная на 22 ноября конференция по Беларуси в Вене, по словам Владимира Макея, больше похожа на кулуарные переговоры. Наша страна сигнал из Брюсселя приняла, но беседовать с беглыми оппонентами власти, заявили в МИДе, не намерена.
Стороны признали, что действия коллективного Запада в отношении Беларуси направлены с дальним прицелом на Россию. Сейчас, например, Москва ожидает ответа от ООН по фактам финансирования ее структурами белорусской оппозиции за счет средств, выделенных, в том числе, российской стороной для поддержки социально незащищенных категорий граждан.
Главным итогом коллегии стало подписание программы согласованных действий в области внешней политики до 2023 года. Акцент в ней сделан на недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.
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Макей о ситуации с беженцами: Это нарушение всех норм. А обвинения, что Беларусь организует такие потоки, абсолютно беспочвенны
Продолжение политического шантажа белорусского государства – ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели...
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