Когда возникла проблема беженцев и о чем врет Польша? Хроника событий в рубрике «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Кризис с беженцами все больше бьет по Варшаве. Ведь кроме ангажированных и похожих друг на друга, как под копирку, надуманных обвинений в сторону Минска все больше упреков слышно именно в адрес Польши. Поляков осуждают и за отказ принимать беженцев из разрушенных войнами и конфликтами стран, и за зверское отношение к людям, среди которых – немало женщин и детей. Ведь это – недемократично. Но именно демократия и спровоцировала миграционный кризис ЕС. Он же стал новой главой в противостоянии внутри самого союза. И эти процессы пока скрыты от широкой аудитории, но всему свое время.





Все смотрели сериал «Доктор Хаус»? Ключевая фраза цинична – «Все врут». И это именно то, что делают политики Варшавы касаемо темы беженцев на их границе. Они врут. Но ложь многослойная. Да, лжи много в инфопротивостоянии с Минском, это безусловно. Только это – верхушка айсберга. Варшава занимается эмоциональным террором Брюсселя, и есть основания полагать, что проблема беженцев не решится до тех пор, пока свои разборки не закончат Польша и Евросоюз.

Начнем с ликбеза. Президент Польши Анджей Дуда. Фигура совершенно не самостоятельная, особенно после того, как на перевыборах товарищ Дуда получил чуть более 50% голосов, а подсчет привел к протестам из-за фальсификаций. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вроде как фигура меньшего масштаба, чем Дуда, но товарищ Моравецкий сильно сблизился с тем, у кого реальная власть в Варшаве. А это, безусловно, Ярослав Качиньский, основатель правящей партии «Право и справедливость». Он – польский диктатор. Хотя бы потому, что лично под него в 2020-м была придумана должность вице-премьера, курирующего силовые ведомства – военных и полицию.

Почему это важно? Качиньский и его брат-близнец, погибший в авиакатастрофе, родились в семье ветерана Армии Крайовой. С детства они воспитывались в ностальгии по великой, в их понимании, Речи Посполитой. Придя к власти, Качиньские делают все, чтобы сделать Польшу великой – хотя бы в глазах своего электората. И противники Качиньских давно придумали шутку: «Варшава вступила в Евросоюз для того, чтобы развалить его изнутри».

Теперь – о миграционном кризисе вокруг Евросоюза, а проблема беженцев, рвущихся в Европу, возникла не на этой неделе и не на территории Беларуси. После «цветных революций» и прочих развалов стран по всему миру во имя «демократий» канцлер Германии Ангела Меркель обронила фразу – что-то типа «Мы вам всем поможем». В 2014-2015-х годах она же продавливает солидарную систему приема беженцев в ЕС: каждая страна союза обязана принять количество Х беженцев по квотам, установленным Брюсселем, а на самом деле – Берлином.

Беженцы хлынули. В основном – через Грецию, Италию и Турцию. И очень быстро страны Евросоюза, типа Голландии, Хорватии и Венгрии, взбунтовались – почему мы обязаны принимать их у себя? Чтобы успокоить, Берлин и Брюссель в 2016 году принимают новый регламент: мигрант может попросить статус беженца только в той стране, в которую въезжает первой. Проблемы беженцев стали проблемами не всего Евросоюза, а лишь стран на его географической периферии. Греции и Италии выделили миллиарды долларов, чтобы они и работали, и молчали, еще больше получила Турция.

На восточных границах Евросоюза (а там, напомню, Польша) таких проблем не было. Потому что – Александр Лукашенко. Долгие годы Беларусь являлась восточным щитом ЕС от нелегальной миграции и наркотрафика. Совместные проекты были, но суммы там – чисто символические, в основном Минск работал за «спасибо».

Но 20-й год все поменял. Мы попали под санкции от Евросоюза, то есть не только от них не получаем прибыль, но и терпим убытки. В этой ситуации нам решать, как и раньше, их многолетнюю проблему беженцев несправедливо, не так ли? И этот момент организаторы нелегальной миграции прочувствовали очень тонко, ведь никто из беженцев не хочет оставаться в Греции, Италии или Турции. Цель – Германия. Звали ведь туда. На худой конец – Франция. Нужен канал.

Вернемся к Польше. Ярослав Качиньский, говорят те, кто с ним знаком лично, очень не любит подчиняться. Качество для политика не самое плохое. Но неадекватные амбиции Качиньского по возвышению Польши до уровня регионального лидера вступили в конфликт с тем, что Польша – часть Евросоюза. И, скажем так, задворочная его часть.

В 2020 году Варшава всячески старалась стать локомотивом давления на Беларусь не для белорусов и даже не для себя. Целью был набор очков в европейской семье. Но блицкриг провалился, Качиньский опозорился. И внезапно Варшаве прилетело еще. В сентябре этого года суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро, пока не прекратится добыча угля на шахте «Туров». Дело не в добыче и не в угле – Брюссель Варшаву захотел усмирить. Та платить штраф отказалась, добычу не прекратила. Тогда Брюссель ставки повысил – в октябре тот же суд Евросоюза постановил штрафовать Польшу уже на миллион евро ежедневно за нежелание выполнить требования ЕС по судебной системе. Польша отказалась платить и эти деньги. И врубила режим шантажа, используя беженцев. Премьер Моравецкий, говорящая голова Качиньского, сегодня заявил следующее: «На карту поставлена стабильность и безопасность всего Евросоюза, мы будем защищать мир в Европе». Это угроза Брюсселю, с дипломатического языка это переводится именно так.

На границе с Польшей, говорят сами поляки, 3 тысячи беженцев. Не миллионы, а 3 тысячи. Это не проблема для Польши, которая, если я правильно помню, бодро рапортовала год назад, что они принимают десятки тысяч белорусов. Про цифры тогда они врали, конечно, но тем не менее. И войска, стянутые к границе с Беларусью, 15 тысяч личного состава плюс техника – это создание фейка для Европы о том, что Варшава из последних сил держит оборону. Чтобы этим шантажировать. По этой причине журналистов не пускают к границе с польской стороны – чтобы они не увидели, что проблемы не существует. И фейки, которые вынуждены для вас развенчивать мы, на самом деле – фейки для Европы.

Варшава разыгрывает «кейс Эрдогана» – турецкий лидер в свое время сильно «нагнул» Брюссель, отказавшись принимать у себя беженцев и открыв им дорогу в Грецию и Болгарию. Польша шантажирует тем же, намекая, что может открыть беженцам дорогу к границе Германии. Если Евросоюз не отменит штрафы, не выплатит миллиарды долларов за работу по беженцам и молчание и не признает силу Польши в ЕС.

Циничная задача Варшавы сейчас – не слушать осуждения всех международных организаций, а стиснуть зубы и терпеть, чтобы Брюссель, то есть Берлин, сломался и согласился. И тут же Варшава примет мигрантов, уж поверьте. Но сейчас им выгодно масштабировать конфликт: якобы – с Беларусью, а на самом деле – с Евросоюзом. Все врут.

Не врет министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей, который сегодня сообщил, что Минск получает сигналы из Брюсселя о необходимости «конфиденциального» диалога. Конфиденциально, я вас уверяю, от Польши. И я не удивлюсь, если мы и Европа сделаем, наконец, шаги навстречу друг другу, потому что у нас общая проблема – Польша.

И Меркель сегодня, уже в статусе и.о. канцлера, звонила Путину с просьбой помочь решить вопрос. Путин ответил – разговаривайте напрямую с Минском. И попытки втихую на этот разговор выйти есть. Меркель, Путин и Лукашенко будут думать, как решить проблему Польши. Которая из-под контроля начала выходить после усиления кооперации с НАТО, то есть – с США. А Вашингтон давно и в Евросоюзе видит противника, не говоря о Кремле. И Белому дому крайне выгодно создать конфликт между Европой и Россией из-за беженцев руками Польши. Пострадают-то оба противника США, а Польшу в расход – и это любимый прием «колыбели демократии».

Ярослав Качиньский будет нагнетать, ничем особо не рискуя перед своим электоратом. Ну, потеряют рейтинг Дуда и Моравецкий – нет проблем, до выборов еще долго, к тому времени правящая партия подготовит новую парочку говорящих голов. А пороховая бочка на востоке Евросоюза грозит взрывами и на юге.

Потому что большинство беженцев у границ Польши – курды. И новое притеснение «демократиями» этого народа (а курды – давняя и очень больная тема, еще со времен вторжения в Ирак США, где Штаты их записали в союзники да банально кинули) всковырнет старую проблему еще и на юге ЕС. А еще, так сейчас сложилось, что одна из стран, где курдов больше всего, – это Германия. И если Польша перегнет с курдами на границе с Беларусью, то на протесты (а с ней, не дай Бог, – на теракты) выйдут земляки беженцев в Германии. И Меркель хорошо это понимает. Понимают ли это в Варшаве? Конечно. В этом их план. Победить беженцами Брюссель и Берлин либо спровоцировать конфликт Европы и России по заказу США. Сейчас ненавидящих друг друга Варшаву и Брюссель объединяет лишь одно – они на публике винят во всем Беларусь. Так удобнее. Но – все врут. Это политика. А беженцев искренне жаль.

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