«Одна из самых красивых и талантливых». Умерла актриса фильмов «Иваново детство» и «Дневные поезда»

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти заслуженной артистки России Валентина Малявина, которую многие помнят по ролям в фильмах «Дневные поезда», «Иваново детство», «Подсолнух». Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Это случилось 30 октября. На момент смерти ей было 80 лет.

Похороны актрисы состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.





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