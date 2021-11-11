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«Одна из самых красивых и талантливых». Умерла актриса фильмов «Иваново детство» и «Дневные поезда»

11.11.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Одна из самых красивых и талантливых». Умерла актриса фильмов «Иваново детство» и «Дневные поезда»

Стало известно о смерти заслуженной артистки России Валентина Малявина, которую многие помнят по ролям в фильмах «Дневные поезда», «Иваново детство», «Подсолнух». Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

Это случилось 30 октября. На момент смерти ей было 80 лет.

Похороны актрисы состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.


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Стало известно о смерти заслуженной артистки России Валентина Малявина, которую многие помнят по ролям в фильмах «Дневные поезда», «Иваново детство», «Подсолнух»....
 
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