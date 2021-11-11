Беларусь поставила новый рекорд по росту цен в 2021 году

Источник материала: Myfin



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По данным Белстата, за январь-октябрь потребительские цены выросли на 8,5%.

Базовая инфляция в январе-октябре (без учета регулируемых и сезонных цен) составила 8,4%, в том числе в октябре – 0,7% (по сравнению с сентябрем).

Цены на продовольственные товары за 10 месяцев возросли на 9,3% (в октябре на 1,4%), на непродовольственные – на 9,1% (в октябре на 0,6%). Платные услуги подорожали на 6,3% (за октябрь на 0,4%).



Напомним, в сентябре годовая инфляция (по отношению к сентябрю 2020 года) ускорилась до 10,2%. Октябрьская инфляция показала максимальный уровень роста цен в 2021 году.