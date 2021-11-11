Вынесен приговор трем минчанам, сбросившим с балкона на милиционеров дверь

Источник материала: БелТА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которые 11 августа 2020 года сбросили с высоты деревянную дверь на сотрудников милиции, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Суд Фрунзенского района Минска назначил обвиняемым наказание от 2 лет до 3 лет 1 месяца лишения свободы за угрозу насилием в отношении сотрудников ОВД.

Как установлено в суде, обвиняемые, находясь на общем балконе жилого дома 150 по улице Притыцкого в Минске, сбросили дверь на сотрудников милиции в тот момент, когда правоохранители задерживали мужчину за совершенное им административное правонарушение.

Обвиняемые признали вину в полном объеме. Двое из них принесли потерпевшим извинения.

Примечательно, что один из обвиняемых в апреле 2020 года был судим за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В качестве наказания суд назначил ему тогда ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор по этому уголовному делу в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-