Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ

Источник материала: БелТА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗа. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи. Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - рассказали в МВД.

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