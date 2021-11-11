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Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗ
Источник материала: БелТА
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны должностные лица МТЗ и БЕЛАЗа. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи. Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости", - рассказали в МВД.
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Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и...
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