Замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс о роли ВНС: оно должно принимать стратегические документы, документы программного характера

Источник материала: ОНТ

В преддверии конституционного референдума необходимо определить место ВНС в системе других государственных органов, найти «водораздел» между ВНС и парламентом. В этом контексте можно говорить о роли ВНС: оно должно принимать стратегические документы, документы программного характера. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «Надо определить место ВНС в системе других государственных органов. Второй вопрос – о том, как перераспределить полномочия. Следует ли добавить новые полномочия. Когда на диалоговых площадках обсуждался вопрос ВНС, вносилось предложение о наделении ВНС [полномочиями] выступать организатором о внесении изменений в Основной закон. Это из новых [предложений], может быть. Остальное касается перераспределения полномочий. Здесь я бы сказала так: очень важно уловить суть самого ВНС, отсюда и “пляшет” вся Конструкция. Крайне важно определить “водораздел” между ВНС и парламентом. Потому что вы чувствуете определенную близость по форме хотя бы даже. Здесь, мне кажется, “водоразделом”, критерием может служить сама сущность ВНС, которая апробирована на практике. Мы привыкли к тому, что ВНС в нашем представлении является представительным органом. Встает вопрос: а что же такое парламент? Парламент в представлении народа – по большей части законодательный орган. Приблизительно так. То есть у людей сложилось такое представление. Это и есть критерий. Потом, люди помнят, что всегда, когда собиралось ВНС, оно определяло основные направления социально-экономического развития страны, которые были внесены правительством. На пять лет. Можно идти дальше и сказать, что ВНС в развитие этого должен принимать стратегические документы, документы программного характера. В этой плоскости может быть роль ВНС. А если отграничивать, в свою очередь, ВНС и Президента, что тоже очень важно, раз мы говорим о представительских функциях, то я бы опиралась на конституционное положение о статусе Президента. Потому что граждане предложили сохранить президентскую республику. Соответственно, Президент – Глава государства, он обеспечивает преемственность и взаимодействие органов государственной власти. Этот статус Президента должен остаться в Конституции».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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