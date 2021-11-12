Ольга Чуприс о беженцах на польской границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не допустить ухудшения ситуации

Источник материала: ОНТ

Руководство Польши и Литвы должно начать диалог с руководством Беларуси, чтобы сообща помогать беженцам и преодолевать возможные негативные последствия. Также к разрешению проблемной ситуации на границе Беларуси с ЕС должны подключиться Верховный комиссар по правам человека и Верховный комиссар по делам беженцев ООН. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «Каждый имеет права, они закреплены в международных документах. Как минимум или как максимум люди имеют право на жизнь. Я бы здесь не перечисляла конкретные международные нормы и какие-то обязательства, которые принимают на себя все страны. Просто обозначила бы концептуально вопросы, которые необходимо разрешить, и в чем видятся нарушения. На мой взгляд, необходимо произвести оценку на предмет нарушения общих норм о правах человека. А это целый веер этих норм. Во-вторых, провести оценку на предмет нарушения норм о правах человека уязвимых категорий лиц. В частности, беженцы, переселенцы, мигранты, по разным категориям я говорю, не все мигранты, а отдельные, близкие по этой тематике, женщины и дети. Наконец, третье, необходимо оценить на предмет совершения правонарушений, в том числе уголовных преступлений, польских пограничников в отношении лиц, которые находятся на границе, дать юридическую оценку их действиям. Итак, три позиции надо подвергнуть оценке.

Как выйти из этой ситуации? Это уже другой вопрос. Как мне кажется, необходимо руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза начать вести диалог с официальными представителями Республики Беларусь, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания “дорожной карты”. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, уже мы видим такие примеры, еще больше подвергнуть риску семьи с детьми, и решить другие смежные вопросы, о которых мы еще, может быть, даже не догадываемся. То есть нам нужна такая “дорожная карта”, чтобы мы совместными усилиями помогли этим людям. Ну, а с точки зрения органов международных, которые по своему статусу должны подключиться к разрешению этой проблемы, я бы назвала двух уполномоченных лиц, двух верховных комиссаров: Верховный комиссар по правам человека и Верховный комиссар по делам беженцев ООН».