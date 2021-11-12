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Ольга Чуприс о беженцах на польской границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не допустить ухудшения ситуации
Источник материала: ОНТ
Руководство Польши и Литвы должно начать диалог с руководством Беларуси, чтобы сообща помогать беженцам и преодолевать возможные негативные последствия. Также к разрешению проблемной ситуации на границе Беларуси с ЕС должны подключиться Верховный комиссар по правам человека и Верховный комиссар по делам беженцев ООН. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Ольга Чуприс о беженцах на польской границе: ЕС нужно начать вести диалог с руководством Беларуси, чтобы не допустить ухудшения ситуации
Руководство Польши и Литвы должно начать диалог с руководством Беларуси, чтобы сообща помогать беженцам и преодолевать возможные негативные последствия. Также к...
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