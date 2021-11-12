В новой Конституции будет закреплена и усилена поддержка государством традиционной семьи – замглавы Администрации Президента

Источник материала: ОНТ

Понятия «Родитель 1» и «Родитель 2» чужды белорусам, в проекте новой Конституции подобного не будет. Традиционная семья, представляющая собой связку «мужчина + женщина», будет поддерживаться государством еще сильнее. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «У нас будет все традиционно. Большинство граждан поддерживают это, абсолютное большинство. Связка “М + Ж” – это то, что должно поддерживаться государством. Потому что такого рода семья является основной ячейкой государства и общества, и именно она воспитывает ценности и традиции, именно она соответствует нашим сегодняшним ожиданиям. И оно будет закреплено так в Конституции, и усилены эти позиции. По крайней мере, в проекте Конституции я это видела. Что касается, например, поддержки семьи в таком традиционном представлении, дополнительные здесь бонусы семьям, воспитывающим детей.



Если говорить о равенстве мужчин и женщин, была некая дискриминационная норма с точки зрения “Ж” в Конституции в 32-й статье, где было указано, что “женщины наравне с мужчинами”. Так вот, выравнивается – мужчины и женщины, женщины и мужчины. Чтобы не было подтекста дискриминационного. Это тоже обсуждалось, будет правиться.



В адрес феминисток реверанс. Приведу такие цифры, которые реально свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь полноценное равенство мужчин и женщин. Даже где-то женщины превосходят мужчин по отдельным позициям, если вести речь о количестве женщинах, работающих в государственных органах. Вот примеры. В Совете Республики 35% женщин. В Палате представителей, в Верховном суде, в Конституционном суде, имею в виду судей, – более 40% женщин. В судах общей юрисдикции 60% судей женщины. В органах исполнительной системы, имею в виду органы принудительного исполнения, – более 80% женщины. В целом Республика Беларусь входит в 30 лучших стран, первую тридцатку стран, обеспечивающих равенство мужчин и женщин».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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