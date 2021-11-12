ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В новой Конституции будет закреплена и усилена поддержка государством традиционной семьи – замглавы Администрации Президента

12.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В новой Конституции будет закреплена и усилена поддержка государством традиционной семьи – замглавы Администрации Президента

Понятия «Родитель 1» и «Родитель 2» чужды белорусам, в проекте новой Конституции подобного не будет. Традиционная семья, представляющая собой связку «мужчина + женщина», будет поддерживаться государством еще сильнее. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «У нас будет все традиционно. Большинство граждан поддерживают это, абсолютное большинство. Связка “М + Ж” – это то, что должно поддерживаться государством. Потому что такого рода семья является основной ячейкой государства и общества, и именно она воспитывает ценности и традиции, именно она соответствует нашим сегодняшним ожиданиям. И оно будет закреплено так в Конституции, и усилены эти позиции. По крайней мере, в проекте Конституции я это видела. Что касается, например, поддержки семьи в таком традиционном представлении, дополнительные здесь бонусы семьям, воспитывающим детей.

Если говорить о равенстве мужчин и женщин, была некая дискриминационная норма с точки зрения “Ж” в Конституции в 32-й статье, где было указано, что “женщины наравне с мужчинами”. Так вот, выравнивается – мужчины и женщины, женщины и мужчины. Чтобы не было подтекста дискриминационного. Это тоже обсуждалось, будет правиться.

В адрес феминисток реверанс. Приведу такие цифры, которые реально свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь полноценное равенство мужчин и женщин. Даже где-то женщины превосходят мужчин по отдельным позициям, если вести речь о количестве женщинах, работающих в государственных органах. Вот примеры. В Совете Республики 35% женщин. В Палате представителей, в Верховном суде, в Конституционном суде, имею в виду судей, – более 40% женщин. В судах общей юрисдикции 60% судей женщины. В органах исполнительной системы, имею в виду органы принудительного исполнения, – более 80% женщины. В целом Республика Беларусь входит в 30 лучших стран, первую тридцатку стран, обеспечивающих равенство мужчин и женщин».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Понятия «Родитель 1» и «Родитель 2» чужды белорусам, в проекте новой Конституции подобного не будет. Традиционная семья, представляющая собой связку «мужчина +...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя задержали сотрудники ГАИ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by