Что происходит в лагере беженцев на границе с Польшей. Хроника 11 ноября

Источник материала: ОНТ

Ситуация на польской границе ухудшается. Сказываются и усталость беженцев, и погода. Она становится зимней. Если обычные туристические палатки хоть как-то подходят для мужчин, то женщинам и детям там уже не согреться. Поэтому в лагере беженцев строят шалаши из сосновых веток. Белорусы на эту беду откликнулись. Потоки гуманитарной помощи каждый день прибывают на границу. Сегодня в стихийный лагерь, где разместились люди, которые бегут от невыносимых условий жизни на родине, приезжал представитель офиса по делам беженцев ООН, а Совет безопасности этой международной структуры собирался на экстренное совещание за закрытой дверью. Но решения по-прежнему нет. И, к сожалению, уже есть жертвы. За ситуацией на границе с Польшей следит наша съёмочная группа.





Этого дня в лагере беженцев ждали. И спрашивали у журналистов, когда приедут представители ООН, других международных организаций. Замерзающие люди надеялись, что приедет человек из ООН и всё решит. И этот день сегодня настал. Представителя Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Мулусеу Мамо обступили плотным кольцом. Каждый считает важным сказать, почему именно ему нужна помощь, рассказать об избиениях польскими солдатами и попросить о создании гуманитарного коридора в Германию. Польша с её забором из спирали Бруно иракским курдам вообще не интересна, но забор и политика официальной Варшавы встали на пути.

Представитель ООН отвечает на вопросы. Кажется, понимает суть проблемы. Но собравшиеся удивлены и разочарованы: решение, которое устроило бы людей, на границу чиновник не привёз.

«У нас нет будущего в нашей стране, мы туда не можем вернуться. Из-за Польши нам придётся умереть всем возле этого забора. Тут холодно, люди скоро болеть начнут. Уже болеют».

Споры и обсуждения продолжаются около получаса. Они знают, что на границе нет ни одного польского журналиста. Ни с польской, ни с белорусской стороны. Польские власти запретили прессе работать, чтобы о кризисе и настоящих его причинах не узнали поляки.

Вот итог: людям раздают листы бумаги. На них на арабском, английском и русском информация с номерами телефонов. Можно позвонить, чтобы попроситься обратно в Ирак либо попросить убежище в Беларуси. Но иракские курды возмущены. Не такой помощи они ждали. Бумагу рвут и бросают под ноги. Представитель Международной организации по миграции представила возможные варианты.

Представитель ООН, который ответственен за дела беженцев, приехал на границу не сразу, хотя мог бы, общаться сначала отказался, но потом последовал лаконичный комментарий.

Поскольку решения нет, люди вынуждены готовиться к очередной холодной ночи на польской границе. В легких тентовых палатках уже холодно, и люди сооружают некое подобие шалашей, чтобы хоть как-то согреться.

Для закрепления веток идет проволока из того самого польского забора. Поляки наблюдают за происходящем без биноклей. Тут ровно 10 шагов до вооруженных солдат. Снимают на камеры сотовых телефонов. К приезду представителя ООН к границе подогонали водометы. Военные строят шалаши, жгут костры. Вероятно, им тоже холодно, но солдаты на границе меняются, а беженцы нет. И да, из-за холода начинаются проблемы со здоровьем.

Информация, вброшенная в информационное пространство о смерти ребенка на польской границе, не подтвердилась. Ее опровергают и в стихийном лагере. Но, увы, жертвы есть.

Алексей Щербинский. начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: «Что касается гражданки Ирака, которая обратилась за оказанием медпомощи с осложнением беременности, то мы вынуждены, к сожалению, констатировать неблагоприятное развитие событий для плода. Была диагностирована внутриутробная гибель плода. Сама женщина находится в стабильном состоянии. И получает всю необходимую медпомощь».

Людям пытаются помочь. Дважды в день подвозят гуманитарную помощь, воду. В стране нет безразличных. Тамаре Михайловне – 82. И она не может смотреть без слез новости с границы. В нечеловеческих условиях находятся тысячи беженцев с детьми, кому теплая одежда критически необходима. Рубашки, юбки, куртки и пальто – всё, что было в доме. Собирала и плакала. Вспоминает, что когда-то была такой же маленькой девочкой. Только на войне, и тогда никто не мог помочь.

Чтобы одежда оказалась на границе, её доставку обеспечит штаб Юрия Воскресенского. Помощь принимают в столице, Гродно и Могилёве.

Жители деревни Клочки видят трагедию мигрантов каждый день – пункт пропуска «Брузги» в четырех километрах. Здесь люди шли и продолжают идти. Даже разбивают стихийный лагерь, останавливаются в лесу рядом с деревней. Местные жители помогают, как могут.

Помощь предоставил и Союз молодежи. Всё везут в лагерь. Это то, что сейчас можно сделать. Ситуация близится к критической. И да, здесь ещё верят, что в ООН разберутся, образумят поляков, расскажут немцам. Покажут всему миру. О том, кто эти люди и что они такого отношения к себе не заслужили.

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