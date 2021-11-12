Ольга Чуприс: трагические события войны в крови каждого белоруса, историческое наследие будет защищено в новой Конституции

Источник материала: ОНТ

Историческое наследие будет защищено в новой Конституции. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказала заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «Для всех белорусов этот вопрос крайне чувствительный. [В Великой Отечественной войне] погиб каждый третий [белорус]. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от войны. Последствия войны мы ощущаем до настоящего времени. Скажу то, о чем, может быть, не всегда говорят, но мне показалось, что эти последствия проявляются даже в том, что у нас очень сильные женщины. Почему? Я думала над этим вопросом. Сила белорусских женщин обоснована исторически тем, что по нам прошлась война. Помните, что женщины взвалили на себя все в военное и послевоенное время. Ответственность за себя и за мужчин, которые ушли на фронт и погибли. Многие женщины остались без сыновей, без мужей, без отцов. И это то наследие, которое мы имеем сейчас. Поэтому трагические события войны в крови каждого белоруса. И сейчас настал момент не просто зафиксировать это внутри, в себе, в нашей исторической так называемой памяти. Но и зафиксировать это на уровне Конституции с тем, чтобы поколения белорусов никогда не забывали об этих ужасах войны. То есть юридически закрепить это и признать. Такие предложения были сформулированы в двух статьях Конституции, 15-й и 54-й, они найдут отражение».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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