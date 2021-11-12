ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Чуприс: трагические события войны в крови каждого белоруса, историческое наследие будет защищено в новой Конституции

12.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ольга Чуприс: трагические события войны в крови каждого белоруса, историческое наследие будет защищено в новой Конституции

Историческое наследие будет защищено в новой Конституции. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказала заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс: «Для всех белорусов этот вопрос крайне чувствительный. [В Великой Отечественной войне] погиб каждый третий [белорус]. Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от войны. Последствия войны мы ощущаем до настоящего времени. Скажу то, о чем, может быть, не всегда говорят, но мне показалось, что эти последствия проявляются даже в том, что у нас очень сильные женщины. Почему? Я думала над этим вопросом. Сила белорусских женщин обоснована исторически тем, что по нам прошлась война. Помните, что женщины взвалили на себя все в военное и послевоенное время. Ответственность за себя и за мужчин, которые ушли на фронт и погибли. Многие женщины остались без сыновей, без мужей, без отцов. И это то наследие, которое мы имеем сейчас. Поэтому трагические события войны в крови каждого белоруса. И сейчас настал момент не просто зафиксировать это внутри, в себе, в нашей исторической так называемой памяти. Но и зафиксировать это на уровне Конституции с тем, чтобы поколения белорусов никогда не забывали об этих ужасах войны. То есть юридически закрепить это и признать. Такие предложения были сформулированы в двух статьях Конституции, 15-й и 54-й, они найдут отражение».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историческое наследие будет защищено в новой Конституции. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказала заместитель Администрации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя задержали сотрудники ГАИ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by