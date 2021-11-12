ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ольга Чуприс о Президенте по новой Конституции: 40 лет, два срока, гражданин по рождению

12.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ольга Чуприс о Президенте по новой Конституции: 40 лет, два срока, гражданин по рождению

В проекте новой Конституции установлено новое требование к кандидату в Президенты – им может стать человек не моложе 40 лет. Также определены два президентских срока и сохранено требование быть гражданином Беларуси по рождению. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказала заместитель Администрации Президента, доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс.


Ольга Чуприс: «Этот проект [Конституции], который сейчас разработан, мне кажется, его можно охарактеризовать так: он, безусловно, под президентскую республику, но совершенно очевидно, что не под действующего Президента. Ведь действующему Президенту и так хорошо: много полномочий, он уже их реализует на практике. Поэтому точно это не под Александра Григорьевича Лукашенко. Но вот вопрос о требованиях к президенту, которые сформулированы, здесь уже на уровне Конституционной комиссии были обозначены некоторые вопросы, которые будут вынесены на республиканский референдум. Это увеличение возраста президента, это и сроки полномочий президента. В общем-то, сейчас в Конституции вопросы стоят и урегулировано требование к президенту быть гражданином по рождению, это сохраняется».

Чуприс отметила, что в проекте новой Конституции определяется два президентских срока.

Ольга Чуприс: «Определяется два срока, это было обозначено Конституционной комиссией».

В проекте новой Конституции установлено и требование к кандидату в президенты по возрасту – 40 лет.

Ольга Чуприс: «Какие бы ни были вундеркинды, они должны иметь определенный опыт жизненный. Как показывает практика, молодежь сейчас взрослеет позже. Наверное, исходя из этого, когда обсуждали еще на диалоговых площадках, стал вопрос о возрасте. Конституционная комиссия поддержала эти предложения. Возраст увеличен. По крайней мере, в том проекте, который есть, он установлен 40 лет».

Доктор юридических наук рассказала, что требование к кандидату в президенты быть гражданином Беларуси по рождению сохраняется в проекте новой Конституции.

Ольга Чуприс: «Пока ничего не изменяется, гражданин по месту рождения. Так закреплено сейчас, определяющим является территория. Поэтому изменений таких нет. Раз народ предложил такой вариант, никто пока не посмел что-то другое внести. А там посмотрим».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте новой Конституции установлено новое требование к кандидату в Президенты – им может стать человек не моложе 40 лет. Также определены два президентских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного водителя задержали сотрудники ГАИ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by