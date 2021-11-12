Лукашенко: Как фашисты, включают прожекторы ночью, громкую связь и начинают травить. Кого – детей!

Источник материала: ОНТ

От сельского хозяйства до ситуации на границе и новых санкционных угроз на фоне пандемии. Сегодня Президент поставил задачи перед правительством по актуальным и острым темам повестки дня. Совещание с руководством Совмина вместило большой блок вопросов. Александр Лукашенко внимательно следит за положением дел в агропромышленном комплексе. Его значение трудно переоценить. Проблема голода в мире видна всё отчетливее – десятки миллионов находятся на грани голода, а тех, кто недоедает, в мире больше миллиарда! Продовольствие становится ценным ресурсом, а задача номер один – накормить людей. В Беларуси это понимают. Александр Лукашенко поручил ни в коем случае не допустить неконтролируемого и необоснованного вывоза продовольствия из страны.





К тому же на западных границах сейчас наглядные иллюстрации: люди бегут из разрушенных и голодных стран. Но, увы, не находят понимания у европейцев, которые предпочитают отгораживаться колючей проволокой от беженцев, закрывать глаза на их проблемы. Александр Лукашенко, напротив, сегодня поручил помочь людям, которые терпят бесчеловечное отношение западных политиков и всё равно просят убежище в Европе. Кроме этого, шла речь и о пандемии. Здесь осторожный оптимизм уступает место уверенному.

Глава правительства, его заместители и руководители министерств (в различном составе) в официальной хронике мелькают что ни день. Однако совещания Президента с Советом министров проходят лишь раз в месяц. Главное в них – экономика. Впрочем, не без исключений.

Итоги уборочной кампании и перспективы сельского хозяйства в будущей посевной, ситуация с беженцами на границе Беларуси с Польшей, пандемия, санкционное давление, новые законопроекты, меры поддержки бизнеса и инвестиции в социальную сферу – такой диапазон тем в рамках одного совещания во Дворце Независимости норма, когда Президент встречается с правительством. Общее у таких встреч то, что в повестке всегда самые актуальные вопросы.

Аграрный комплекс – такая тема. Накормить людей (особенно на фоне роста числа голодающих в разных странах) – задача первостепенная. Урожай зерна в нынешнем году в районе 9 миллионов тонн, однако уборочная всё ещё не окончена. Причём не в отстающих, а в самых крепких хозяйствах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Они за полтора-два дня могут запросто убрать кукурузу на зерно, но считают нужным повременить, чтобы сократить потом сушку этого зерна на зерносушилке. Принимается такое объяснение. И у нас примерно 5% сахарной свёклы убирать, но там график, мы могли бы убрать давно сахарную свёклу, но мы перегрузим сахарные заводы, и в буртах будет лежать эта свекла».

Продовольствие растёт в цене, и убирать урожай, чтобы уложиться в сроки, не всегда имеет смысл. Хватит и того, что отдельные хозяйства землю вспахивают словно не для себя, а для отчёта.

Главная задача – раньше начать посевную. Президент ссылается на данные метеорологов: зима будет холодной, но бесснежной, а это плохо для озимых. Опять же нужно раньше готовить удобрения и технику.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезём энергонасыщенную технику: комбайны и трактора. МТЗ, "Гомсельмаш" их помогут отремонтировать, восстановить, а где-то и обслужить. Я просил министра промышленности и вице-премьера, чтобы затраты на восстановление и ремонт этой техники были минимальными. У крестьян лишних денег нет».

Ещё одна задача на перспективу – мелиорация. Земли, которые люди отвоёвывали у природы, она со временем возвращает, и важно этого не допустить. С другой стороны, и задач прибавляется. И ладно бы внутренних, но нет, Беларусь сегодня во всех мировых СМИ вспоминают из-за проблемы с беженцами.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сейчас обратили внимание на Беларусь. Но таких маршрутов 3-5 в мире, по которым идут миллионы бегущих от войны. Вот сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, литовской и латышской границах. И уже внимание начинают уделять и белорусско-украинской границе. Она также беспокоит и меня. Наверное, и Россию».

Как и в любом противостоянии, кто-то извлекает из него выгоду. В данном случае это, очевидно, Польша. И ужас в том, что беженцы стали заложниками, благодаря которым Варшава диктует свои условия Брюсселю.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наконец-то и вы, сидящие здесь, особенно наше общество, и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова на Западе, к которой нас постоянно толкали. Я не говорю тут о морали. Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят, как фашисты, включают прожекторы ночью, громкую связь и начинают травить. Дети спать не могут, которых укладывают в эти несчастные палатки».

При этом никто из беженцев не отступает от своей цели – попасть в Германию или Великобританию. Польша для них – такая же страна транзита, как и Беларусь. Однако Беларусь всё же не Польша – и в беженцах мы видим не угрозу, а людей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяцах. Мы никуда не денемся. Они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят: "Мы останемся здесь". Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят. Поэтому надо посмотреть. Может быть, попросить их, чтобы они отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети – вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Попрошу, подвезти мигрантам сухих дров. Надо привезти им туда и сложить. Никуда не денешься. Уходить оттуда не хотят. Мы им предложили уйти оттуда».

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Система образования, несомненно, готова выполнить поручение Главы государства относительно поддержки в первую очередь детей, которые находятся в сложных условиях. В ближайшее время мы подберем какую-то базу. Возможно, это будет детский оздоровительный лагерь, где созданы все условия. Нужны также педагоги, воспитатели, которых мы подберем. И предложим беженцам возможность, чтобы дети, по крайней мере, находились не на границе, в этих полевых условиях, а в более приемлемых условиях».

По данным, которые привёл Президент, в лагере беженцев сегодня 1 790 человек, чуть больше 300 – с польской стороны. Впрочем, поляки даже этих несчастных стараются силой вытолкать на нашу территорию. Но наметилась и более опасная тенденция.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса. Идет оружие для чего? Здесь хотят устроить провокацию. Столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены по периметру сейчас контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. А курды – это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт».

Потоки оружия и попытки его переброски Президент поручил контролировать. И особо следить за активностью войск НАТО. На территории Польши альянсу не писано даже международное право.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, не предупредив никого, хотя по договорам они обязаны это делать. Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы».

Западные рубежи Беларуси – это граница Союзного государства, поэтому дежурство там несут и российские военные. А именно – их бомбардировщики вместе с нашими истребителями.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше 1000 человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может быть, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел… Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу. Они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. В советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стерли бы все с лица земли».

Ещё больше общего у беженцев с заложниками возникает с учётом экономического шантажа. Только непонятно, как очередные санкции в отношении Беларуси заставят этих людей вернуться домой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович, вам было поручение: мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться – ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку газа раза в два. Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад».

При этом ни с мировой, ни с внутренней повестки не уходит пандемия. В Беларуси заболеваемость уверенно снижается. Перепрофилированные клиники постепенно возвращают к обычной работе. Все понимают, это ещё не победа над вирусом, но уже повод оптимизироваться. В том числе в расходах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На конец года из всех источников мы потратим $2 млрд на пандемию. Мы бы за $2 млрд могли пять лет мелиорировать земли, но спасали людей. А ни с кого не взяли ни копейки за лечение, вакцинацию, тестирование. Никто же денег не платит. А бесплатно это не достается. Все кричат: "Файзер! Файзер!" А никто не спросил, за сколько нам флакончик этого "Файзера" предлагают. От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию! То же самое и тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и вакцинировать. У нас хорошие вакцины, не хуже, чем "Файзер"».

Да и привиться можно бесплатно. Для плательщиков налогов – это приятный бонус жизни в социально ориентированном государстве. Только вот участие должно быть справедливым – правительство как раз готовит законопроект о реформах для предпринимателей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. И определить так, чтобы они могли платить посильный налог. Перегибов здесь быть не должно, но платить должны все. Хоть по одной копейке, но платить».

В сегменте малого и среднего бизнеса трудятся 760 тысяч белорусов – это 17% от всех работающих. Поэтому с поправками Президент предпочитает не торопиться – проект указа доработают.

Ещё одно решение совещания касается «Амкодора» – предприятие в основном частное, но пострадавшее от западных санкций. Оно получит государственную поддержку. На какое-то время заводчане остались без необходимых в производстве агрегатов и узлов, но смогли в итоге сами наладить их выпуск. Так что возврат денег – лишь вопрос времени.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Мы видим, что компания "Амкодор" в этом году сработает с небольшой, но прибылью. В прошлом году были убытки. Поэтому, несмотря на сложности, которые возникли, мы видим положительную динамику в работе этой компании. Президентом даны очень четкие поручения оказывать поддержку в рамках тех документов, которые приняты нашим государством. Выделен кредит в пределах 100 млн рублей Беларусбанком».

А вот с инвестициями в строительство нового корпуса Белгосуниверситета Президент решил повременить. Столетний юбилей, конечно, повод, но подойти к проекту следует с большей проработкой.

Все эти темы так или иначе остаются на контроле у Президента. Каждый вопрос – важный по-своему. Но от того, как к решению подойдут ответственные за конкретные проекты, и зависит успех реализации. Ведь отчитаться за это придётся перед Президентом.

ФОТО: president.gov.by

Подписывайтесь на нас в Telegram