Диетолог назвал напиток, способствующий похудению

Источник материала: ОНТ

Британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о том, какой напиток может оказаться полезен тем, кто желает похудеть. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам Мосли, желающим похудеть людям следует выпивать стакан обычной воды перед каждым приемом пищи. Свой совет он объяснил тем, что зачастую люди ошибочно принимают жажду за голод и, вместо того чтобы попить, начинают есть.

Кроме того, специалист сослался на исследование, в рамках которого все участники находились на одинаковой диете, однако некоторые из них выпивали пол-литра воды перед каждым приемом пищи. В итоге участники именно из этой группы похудели сильнее всех.

Несмотря на такие результаты, Мосли призвал читателей не «сходить с ума» и не пытаться поглощать крайне сомнительные нормы воды, ограничившись одним стаканом перед каждым приемом пищи.

Фото: Freepik

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