Данные из документов Еврокомиссии: перевозкой мигрантов в Германию занимаются представители ФРГ

Источник материала: ОНТ

Заголовок одной из самых влиятельных немецких газет Die Welt, наверное, не очень приятен политикам, которые во всех миграционных грехах обвиняют власти Беларуси, но журналисты издания попытались объективно взглянуть на ситуацию и назвали статью так: «Большинство контрабандистов из Германии». Речь о том, что при расследовании уголовных дел, которые открываются после ареста нелегальных мигрантов, что добираются до Германии из Польши, выясняется, что организацией и непосредственно их перевозкой внутри ЕС занимаются представители ФРГ. Эти данные содержатся в закрытом документе из кабинетов Европейской комиссии, который оказался в распоряжении немецких репортёров.





Авторы статьи утверждают, что в траффике замешаны преступные группировки на территории ЕС. Пока журналисты продолжают раскручивать эту тему, правозащитные и гуманитарные организации требуют от европейских властей создания гуманитарных коридоров. Волонтёров, которые готовы передать необходимые вещи застрявшим на границе и даже забрать людей, польские силовики не пропускают. Если не разрешить ситуацию, будет много смертей, утверждает Лиза Плаум, представительница волонтёрского движения.

Лиза Плаум: «Я не принимаю тезисы, что если мы примем этих людей, то за ними потянутся сотни тысяч других. Люди бегут, потому что у них нет другого выбора, из зон военных действий, из кризисных зон. И, честно говоря, я устала слышать эти слова вместо того, чтобы немедленно помочь этим людям. В Германии недавно отмечали день падения стены, и теперь, 32 года спустя, мы фактически говорим о новой стене! Это совершенно неправильная стратегия».

Похожие слова и тезисы звучали накануне в Европейском парламенте. Многие депутаты разделили озабоченность верховного комиссара ООН по делам беженцев, который через парламентариев обратился к лидерам ЕС: не забывать за большой политикой о судьбах маленьких людей.

Ска Келлер, депутат Европейского парламента: «В сегодняшней Европе мигрантов продолжают выталкивать за пределы границ, их продолжают избивать полицейские, их оставляют в морях, не оказывая помощи, их игнорируют координационные центры спасения, людей, которые не могут вернуться обратно из-за катастроф или потому, что просто превратились в бездомных. Мы посылаем против них солдат, собак против женщин и детей, против таких же людей, как мы с вами».

Дело в том, что кризисная ситуация на польской границе – лишь часть глобальной миграционной проблемы Евросоюза. Вот совсем свежие кадры из Средиземного моря, где вторую неделю дрейфует спасательное судно Ocean Viking благотворительной организации. На борту 306 человек, волонтёры подобрали их в море с терпящих бедствие лодок. Многие спасённые в критическом состоянии, но разрешения войти хоть в один европейский порт у спасателей по-прежнему нет. Ни Польша, ни Брюссель пока не рассматривают возможность создания гуманитарных коридоров, а решение кризиса пытаются перенаправить в третьи страны. Вступить в переговоры с государствами, откуда прибыли беженцы или переправить их, к примеру, в Украину. В Киеве такой инициативе не обрадовались и заявили, что собираются удвоить количество пограничников. И даже предложили найти место для беженцев в Бундестаге. Звучат и угрозы новых санкций, причём не только в отношении Беларуси. Под удар европейских запретов могут попасть авиакомпании – Turkish Airlines и российский «Аэрофлот». Их представители категорически отвергают обвинения, а в Кремле вообще видят политический подтекст в таком поведении западных политиков.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Минск в этом не участвует. И кроме того, даже если некоторые авиакомпании делают это, это не нарушает никаких норм международного права».

Едва ли не единственной позитивной новостью сегодняшнего дня, наверное, можно считать заявление городских властей Мюнхена, столицы Баварии – самой богатой области Германии. Местные чиновники заявили, что готовы принять беженцев с восточной границы ЕС. Не хочется думать, что расчёт на то, что польские силовики всё равно не пропустят тех, кто отчаянно нуждается в убежище.

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