Минчанка ехала на красный и сбила мальчика-велосипедиста: уголовное дело направлено в суд

Источник материала: БелТА

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении 51-летней женщины, которой инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений малолетнему. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.

Дорожная авария произошла в июне 2021 года. По материалам дела, при выезде с дворовой территории на улицу Максима Горецкого в Минске женщина-водитель продолжила движение на красный сигнал светофора и совершила наезд на 13-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть по выделенному велопереезду.

В прокуратуре города Минска изучили материалы дела и пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК Беларуси.

Избранную в отношении обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-