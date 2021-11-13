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Пятый день под дулами автоматов. Гуманитарная катастрофа набирает масштабы. Главное о ситуации на границе с Польшей
Источник материала: ОНТ
Гуманитарная катастрофа на границе с ЕС набирает масштабы. Пока польские политики стягивают войска против беззащитных людей, игнорируя международные законы и самые простые моральные нормы, неравнодушные белорусы спасают, как могут, беженцев от голода и холода. Сотни детей, беременные женщины и старики – все они пытаются разглядеть через забор из колючей проволоки то, что так рьяно проповедует весь коллективный Запад – солидарность и человечность.
Позади очередная холодная ночь. Стихийный лагерь беженцев превращается в место для выживания. Минусовая температура, дефицит еды и воды и самое страшное – отчаяние. Эти люди не знают, что делать. Их звали в Германию, но Польша растоптала их права и надежду солдатским сапогом.
Но пограничный пункт пропуска «Брузги – Кузница» закрыт уже несколько дней по решению Варшавы. Лагерь беженцев фактически рядом с ним, вдоль границы. И с каждым днём беженцев всё больше. А соответственно, и палаток и костров. По другую сторону, на польской территории, количество силовиков тоже увеличивается. И они тоже стоят вдоль границы, с оружием наизготовку. Здесь же – боевая техника. Вновь прибывшие беженцы – их было около 60 человек – попытались прорваться на ту сторону. Безуспешно. Польские силовики применили газ.
Мужчины из лагеря рассказывают, что многие плохо себя чувствуют. Некоторые просто падают без сил. В лагере говорят, что этой ночью двоих людей пришлось госпитализировать. Люди сдаваться не намерены, но всё меньше сил у организма. Тяжелее всего детям (а их здесь около 500) и беременным женщинам. Эта женщина с трудом перенесла ночь – ее постоянно тошнит, еле ходит – она на девятом месяце и всерьёз остаётся за жизнь своего будущего ребёнка.
Но с другой стороны забора будто ослепли и оглохли – польские силовики продолжают игнорировать мольбы о помощи. Спецсредства пускают в ход при малейшей попытке попасть на ту сторону. О гуманитарной катастрофе их власти не хотят и знать. Как и тот факт, что силовое оттеснение беженцев является нарушением всевозможных международных конвенций и норм. Дошло до того, что Польша согнала на границу столько силовиков, что уже не «трое на одного», а пятеро. И это настораживает.
И даже на границе у всех впечатление, что Польша пытается решить свои внутриполитические проблемы, втянув Европу в конфликт. Вооружённые Силы Беларуси спешат остудить пыл польских политиков – наша страна, а также наш ближайший союзник Россия готовы ответить на любые выпады. На Гожском полигоне под Гродно проводится проверка сил реагирования Союзного государства.
Совместный десант выполняет ряд учебно-боевых задач, поиск и уничтожение объектов, захват и удержание плацдарма, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. В совместных маневрах задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.
Белорусская сторона делает всё, чтобы помочь заложникам хваленых прав и свобод. Организации, инициативы и обычные граждане продолжают доставлять гуманитарные грузы.
Многие не ели и не пили несколько дней. Поэтому очередь тут же превратилась в толпу. Пищу и воду в буквальном смысле вырывали из рук представителей Красного Креста. К счастью, порядок восстановить удалось. И беженцы выстроились в очереди по одному.
Гуманитарную помощь отправляют партиями, чтобы избежать еще большего хаоса. Сами мигранты понимают, что такой прием гуманитарной помощи далеко не самый лучший, но многие боятся. Наголодались.
Белорусы слышат просьбы беженцев и стараются оказать посильную помощь – едой, водой и предметами первой необходимости.
Привезли в лагерь и сухие дрова, ажиотаж был и здесь. Груз разобрали за считанные минуты. Люди боятся, что не смогут пережить ещё одну холодную ночь.
А в Гродно готовятся к приему беженцев. Детей и женщин, которые сейчас замерзают в лесу у пограничного забора, готовы приютить в спортивно-оздоровительном центре «Свитанок». На базе отдыха могут разместить до 200 человек. Есть все необходимое для нормальной жизни – комнаты, санузлы, пищеблок и медпомощь. В городе и районе для размещения беженцев готовят и другие объекты.
Тем временем беженцы готовятся к еще одной ночи. Спасаться от холода пытаются в палатках, которые они соорудили из того, что нашли в лесу. Жгут костры – дров теперь в достатке. И надеются, что международные организации и самые обычные люди всего мира услышат их.
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Пятый день под дулами автоматов. Гуманитарная катастрофа набирает масштабы. Главное о ситуации на границе с Польшей
Гуманитарная катастрофа на границе с ЕС набирает масштабы. Пока польские политики стягивают войска против беззащитных людей, игнорируя международные законы и...
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