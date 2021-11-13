Пятый день под дулами автоматов. Гуманитарная катастрофа набирает масштабы. Главное о ситуации на границе с Польшей

Источник материала: ОНТ

Гуманитарная катастрофа на границе с ЕС набирает масштабы. Пока польские политики стягивают войска против беззащитных людей, игнорируя международные законы и самые простые моральные нормы, неравнодушные белорусы спасают, как могут, беженцев от голода и холода. Сотни детей, беременные женщины и старики – все они пытаются разглядеть через забор из колючей проволоки то, что так рьяно проповедует весь коллективный Запад – солидарность и человечность.





Позади очередная холодная ночь. Стихийный лагерь беженцев превращается в место для выживания. Минусовая температура, дефицит еды и воды и самое страшное – отчаяние. Эти люди не знают, что делать. Их звали в Германию, но Польша растоптала их права и надежду солдатским сапогом.

«Здесь есть женщины на 8-9 месяце беременности. Эти женщины могут продержаться несколько дней, потому что слишком холодно. Мы ждём ответа от Германии и ООН сейчас. Польша должна начать переговоры с Беларусью и пустить нас. Хватит жертв. Мы хотим жить мирно в Германии».

Но пограничный пункт пропуска «Брузги – Кузница» закрыт уже несколько дней по решению Варшавы. Лагерь беженцев фактически рядом с ним, вдоль границы. И с каждым днём беженцев всё больше. А соответственно, и палаток и костров. По другую сторону, на польской территории, количество силовиков тоже увеличивается. И они тоже стоят вдоль границы, с оружием наизготовку. Здесь же – боевая техника. Вновь прибывшие беженцы – их было около 60 человек – попытались прорваться на ту сторону. Безуспешно. Польские силовики применили газ.

Мужчины из лагеря рассказывают, что многие плохо себя чувствуют. Некоторые просто падают без сил. В лагере говорят, что этой ночью двоих людей пришлось госпитализировать. Люди сдаваться не намерены, но всё меньше сил у организма. Тяжелее всего детям (а их здесь около 500) и беременным женщинам. Эта женщина с трудом перенесла ночь – ее постоянно тошнит, еле ходит – она на девятом месяце и всерьёз остаётся за жизнь своего будущего ребёнка.

«У нас недостаточно еды, и эта пища не подходит беременным женщинам на таких сроках. Воды тоже не хватает. И мы продолжаем здесь находиться».

Но с другой стороны забора будто ослепли и оглохли – польские силовики продолжают игнорировать мольбы о помощи. Спецсредства пускают в ход при малейшей попытке попасть на ту сторону. О гуманитарной катастрофе их власти не хотят и знать. Как и тот факт, что силовое оттеснение беженцев является нарушением всевозможных международных конвенций и норм. Дошло до того, что Польша согнала на границу столько силовиков, что уже не «трое на одного», а пятеро. И это настораживает.

И даже на границе у всех впечатление, что Польша пытается решить свои внутриполитические проблемы, втянув Европу в конфликт. Вооружённые Силы Беларуси спешат остудить пыл польских политиков – наша страна, а также наш ближайший союзник Россия готовы ответить на любые выпады. На Гожском полигоне под Гродно проводится проверка сил реагирования Союзного государства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Вооруженные Силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады, созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе и при необходимости с нашим главным стратегическим союзником – Россией».

Совместный десант выполняет ряд учебно-боевых задач, поиск и уничтожение объектов, захват и удержание плацдарма, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. В совместных маневрах задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Беларуси.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси: «В связи с наращиванием военной деятельности сопредельных стран вблизи границы Беларуси проведена проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, отработаны вопросы высадки совместного десанта силами войск Беларуси и России в составе батальона тактической группы. Проверка показала высокую готовность и способность выполнять задачи на любом направлении и в кратчайшие сроки. У нас есть всё, чтобы граждане Союзного государства чувствовали себя в безопасности».

Белорусская сторона делает всё, чтобы помочь заложникам хваленых прав и свобод. Организации, инициативы и обычные граждане продолжают доставлять гуманитарные грузы.

Многие не ели и не пили несколько дней. Поэтому очередь тут же превратилась в толпу. Пищу и воду в буквальном смысле вырывали из рук представителей Красного Креста. К счастью, порядок восстановить удалось. И беженцы выстроились в очереди по одному.

Гуманитарную помощь отправляют партиями, чтобы избежать еще большего хаоса. Сами мигранты понимают, что такой прием гуманитарной помощи далеко не самый лучший, но многие боятся. Наголодались.

«Здесь много людей, многие давно не ели. Некоторым вообще ничего не досталось. Здесь 3000 человек, и хватает не всем. Поэтому люди начинают бороться за еду. Мы хотим, что в Европе услышали наш голос. Дайте нам пройти. Мы будем здесь, пока не получим разрешение пройти. Мы хотим в Германию. Германия нас позвала, но Польша против».

Белорусы слышат просьбы беженцев и стараются оказать посильную помощь – едой, водой и предметами первой необходимости.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: «И сегодня, и завтра, и последующие дни мы привозим сюда и мясные продукты, и молоко, и памперсы, и теплую одежду, и большое количество пледов – все необходимое мы привозим. Более того, мы сотрудничаем и общаемся с людьми, которые здесь находятся – те просьбы и требования, которые они высказывают, мы стараемся полностью обеспечить».

Привезли в лагерь и сухие дрова, ажиотаж был и здесь. Груз разобрали за считанные минуты. Люди боятся, что не смогут пережить ещё одну холодную ночь.

А в Гродно готовятся к приему беженцев. Детей и женщин, которые сейчас замерзают в лесу у пограничного забора, готовы приютить в спортивно-оздоровительном центре «Свитанок». На базе отдыха могут разместить до 200 человек. Есть все необходимое для нормальной жизни – комнаты, санузлы, пищеблок и медпомощь. В городе и районе для размещения беженцев готовят и другие объекты.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: «Нам подставляют плечо профсоюзы, готовы предоставить определенное количество номеров для размещения. Мы рассматриваем размещение семей и женщин с детьми в кризисных комнатах, которые есть в городе Гродно. Если количество беженцев, которым необходимо будет предоставить теплое место и ночлег, будет больше – будем рассматривать возможность их размещения в детских оздоровительных лагерях».

Тем временем беженцы готовятся к еще одной ночи. Спасаться от холода пытаются в палатках, которые они соорудили из того, что нашли в лесу. Жгут костры – дров теперь в достатке. И надеются, что международные организации и самые обычные люди всего мира услышат их.

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