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Андрейченко о миграционном кризисе: Это следствие той «демократии», которую США, страны ЕС, НАТО принесли в Ирак, Сирию, Ливию

13.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрейченко о миграционном кризисе: Это следствие той «демократии», которую США, страны ЕС, НАТО принесли в Ирак, Сирию, Ливию

Спикер нижней палаты белорусского парламента сегодня также прокомментировал ситуацию на польской границе. По мнению Владимира Андрейченко, всё достаточно очевидно: кто виноват в этом кризисе, кто его спровоцировал и кому нести ответственность.  

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Вопиющее нарушение прав человека и невыполнение международных обязательств со стороны Польши, Литвы, стран ЕС по отношению к беженцам. Будем прямо говорить, что это следствие той "демократии", которую в свое время США, страны ЕС, НАТО принесли в Ирак, Сирию, Ливию. Когда-то это были прекрасные страны, где хорошо жили люди. Но на сегодняшний день что там получилось благодаря этой "демократии"? Это разрушенная экономика, войны, бедствия, обездоленные люди. И сегодня они просят пропустить их в Германию. И то, что они получают в ответ, – циничное отношение со стороны ЕС».


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Спикер нижней палаты белорусского парламента сегодня также прокомментировал ситуацию на польской границе. По мнению Владимира Андрейченко, всё достаточно...
 
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