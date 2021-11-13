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Продукты, которые портят вашу кожу. Исключите их из рациона!
Источник материала: ОНТ
Продукты, которые плохо сказываются на состоянии кожи, перечислила нутрициолог Кристина Журавлева,
В первую очередь эксперт упомянула продукты, в которых слишком много сахара. Если они есть в рационе, велик риск появления прыщей и акне.
Журавлева также рассказала, что молочные продукты тоже нужно употреблять с осторожностью – они повышают риск повышения инсулина и к другим нарушениям, что приводит к проблемам со здоровьем волос и кожи.
Специалист не советовала «молочку» людям, страдающим кандидозом, атопическим дерматитом, акне, синдромом поликистозных яичников.
По словам нутрициолога, если человек испытывает проблемы с кожей, молочные продукты лучше исключить из рациона питания.
Фото: pixabay
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Продукты, которые плохо сказываются на состоянии кожи, перечислила нутрициолог Кристина Журавлева, пишет РИА «Новости». В первую очередь эксперт упомянула...
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