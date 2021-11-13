Европейские правозащитники пытаются помочь беженцам и оказать медиадавление на политиков

Источник материала: ОНТ

Правозащитники, волонтеры, люди с той стороны «забора» (в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Великобритании) объединяются в Сети, создавая группы помощи, чтобы оперативно обмениваться информацией и вызывать медиадавление на политические решения Брюсселя.





Колючая проволока, умирающий человек, надпись «Польша – дом для всех» – так выглядят в соцсетях главные страницы волонтерских организации. Они растут как грибы после дождя последние две недели – сколько продолжается кризис на границе. В группы шлют видео, содержание которых недвусмысленно: то, что происходит на границе, уже хуже, чем «гуманитарный кризис».

«У меня вся семья здесь, нам привозят еду, но ее не хватает. Этот кусок, возможно, все, что у меня будет сегодня».

В медиапространстве Польша сейчас пытается создать вакуум. Потому что переживает. Слишком сильный разрыв: вот «кровавый режим» Лукашенко привозит еду и медикаменты, а вот «польская демократия» не пускает журналистов, усиливает воинский контингент и разворачивает волонтерские автобусы с помощью.

Для многих из участников этих групп сейчас прямая связь с Минском крайне важна. Сформированное политиками мнение о «безжалостной» диктатуре» (оно никогда не было аксиомой), но на Западе в него верили, потому что его там так сформировали. Сейчас это мнение ещё больше ставят под сомнение, потому что лучшие «информационные агентства» – сами люди, которые пишут родственникам и друзьям друзей.

Мы связались сразу с двумя организаторами одной из самых больших групп помощи беженцам, находящихся с той стороны. На связи Британия и Дания. Шакр Хади – один из модераторов волонтерской помощи в Копенгагене, конечном пункте движения людей. Поэтому прямой вопрос. И такой же ответ. Без купюр.

- Ждете ли вы беженцев и как оцениваете шаги, которые должна совершить Польша? - Польша должна открыть границу. Есть права человека, и беженцы могут воспользоваться этими правами. Сейчас мы не можем никак с польской стороны подойти к границе, чтобы помочь, а люди нуждаются в этом. И, конечно, если бы они перешли границу, и Германия, и Дания могут их принять. Волонтеры готовы.

Похожая история в Лондоне. Возле польского посольства прошли акции протеста. Лозунги все те же: дайте беженцам пройти. Причем волонтеры уверены, что курды не должны оставаться в Беларуси.

Лагадикия Хама, модератор волонтерской помощи (Великобритания): «Беларусь не должна беженцам то, что должна Германия. Волонтеры готовы на месте оказывать помощь, мы ждём, когда Польша начнет действовать как демократическое государство и пустит людей. И молимся, чтобы сегодня не пошел дождь».

Количество участников в группах растет. Счёт идет уже на десятки тысяч – внутреннее европейское напряжение, уверены эксперты, на этих выходных выльется на улицы. Мусульманский мир после обращения муфтиев из разных стран вряд ли сможет закрыть глаза на происходящее. Но почему некоторые европолитики этого не понимают – вопрос, на который пока нет ответа.

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