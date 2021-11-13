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В Беларуси растёт число ИП и самозанятых. Рассказываем, как и чем государство помогает малому бизнесу на старте
Источник материала: ОНТ
Работать и зарабатывать. Когда желание и возможность совпадают, в выигрыше оказываются все. А когда речь идёт о малом и среднем бизнесе, нельзя не вспомнить о поддержке со стороны государства. И это не только упрощение налогового законодательства или регистрации. Но и помощь делом: строятся технопарки, создаются бизнес-инкубаторы. Растёт число не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых физических лиц. Например, только в Могилёвской области их уже почти 5000.
Новую коллекцию зимней одежды от витебских модельеров на полках магазинов ищите уже в этом месяце. Несколько лет назад ставку начинающие предприниматели решили делать не на масс-маркет, а на штучный товар. Пальто, куртки – с оглядкой на тенденции большой моды.
Поддержку начинающая компания получила в инкубаторе малого предпринимательства. Стартовали с одного помещения и двух сотрудников, спустя 4 года подросли площади и штат – в шесть раз больше. Кроме слов поддержки, бизнес находит и материальную помощь: помещение безвозмездно, к оплате только коммунальные, юридическое сопровождение и обучение азам предпринимательства.
В Витебской области такая форма поддержки существует во всех крупных городах, предприниматели могут пробовать свои силы на восьми площадках. Сейчас помощью бизнес-инкубаторов пользуются около 200 начинающих бизнесменов.
В Витебской области на поддержку малого и среднего бизнеса за пять лет направят из бюджета около 11 млн рублей. Так в регионе реализуют госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство». Многие начинающие бизнесмены первые шаги будут делать именно здесь. 9000 квадратных метров площадей ещё не заняты. Но скоро это пространство заполнит мебель и техника, затем помещения на этажах обретут предприимчивых и амбициозных хозяев.
Ремонтом одежды в городе Круглое Галина Верховодкина занимается два года. На открытие собственного мини-бизнеса долго не решалась, боялась трудностей и бумажной волокиты. На деле оказалось просто. Такой вид деятельности подпадает под категорию «самозанятость». Процедура открытия мастерской и налогообложения максимально упрощена.
Кроме ремонта одежды, Галина Верховодкина занимается декоративными подушками, вместе с развитием бизнеса пришло желание двигаться дальше: решила освоить перетяжку салонов авто. Уже появились постоянные клиенты.
Услуги маникюра и визажа, ремонтные мастерские. В Круглянском районе официально самозанятых порядка 50 человек, около 60 ремесленников и 10 владельцев агроэкоусадеб. Все они подпадают под категорию физических лиц, платят единый налог и работают самостоятельно, не привлекая наёмный труд.
За три года количество самозанятых на Могилёвщине увеличилось с 2000 до 5000. Возможность зарабатывать на хобби или увлечении часто приобретает большие масштабы. Дело растёт, приносит прибыль, маленькая мастерская расширяется и по площади, и по количеству работников. Соответственно, изменяется и статус физлица, он становится предпринимателем. Регионам такая эволюция только на руку, ведь это новые рабочие места и налоговые пополнения. А со следующего года самозанятые получат ещё больше возможностей. Такие новшества разрабатывают Минфин и Министерство по налогам и сборам.
В условиях пандемии многим пришлось несладко. И здесь весомую поддержку оказало государство. Это субсидии и отсрочки по выплате налогов тем, кто волею судьбы оказался в режиме неполной занятости. Областной совет по развитию предпринимательства пошёл и на сближение частного бизнеса и госпредприятий. Такое развитие внутренней промышленной кооперации даже в непростых условиях позволяет оставаться на плаву.
В сфере малого и среднего бизнеса только в Могилёвской области трудятся более 30% экономически активного населения региона, в том числе самозанятые физлица. И на конкретных примерах, и на растущих цифрах ИП очевидно: возможность работать и зарабатывать есть, главное – решиться. Не искать отговорки. Ведь когда есть не только уверенность в собственных силах, но и помощь от государства – многое по плечу.
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В Беларуси растёт число ИП и самозанятых. Рассказываем, как и чем государство помогает малому бизнесу на старте
Работать и зарабатывать. Когда желание и возможность совпадают, в выигрыше оказываются все. А когда речь идёт о малом и среднем бизнесе, нельзя не вспомнить о...
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