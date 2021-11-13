В Беларуси растёт число ИП и самозанятых. Рассказываем, как и чем государство помогает малому бизнесу на старте

Источник материала: ОНТ

Работать и зарабатывать. Когда желание и возможность совпадают, в выигрыше оказываются все. А когда речь идёт о малом и среднем бизнесе, нельзя не вспомнить о поддержке со стороны государства. И это не только упрощение налогового законодательства или регистрации. Но и помощь делом: строятся технопарки, создаются бизнес-инкубаторы. Растёт число не только индивидуальных предпринимателей, но и самозанятых физических лиц. Например, только в Могилёвской области их уже почти 5000.





Новую коллекцию зимней одежды от витебских модельеров на полках магазинов ищите уже в этом месяце. Несколько лет назад ставку начинающие предприниматели решили делать не на масс-маркет, а на штучный товар. Пальто, куртки – с оглядкой на тенденции большой моды.

Поддержку начинающая компания получила в инкубаторе малого предпринимательства. Стартовали с одного помещения и двух сотрудников, спустя 4 года подросли площади и штат – в шесть раз больше. Кроме слов поддержки, бизнес находит и материальную помощь: помещение безвозмездно, к оплате только коммунальные, юридическое сопровождение и обучение азам предпринимательства.

Артём Лебедев, директор предприятия «Далетекс»: «Со старта это помогает уменьшить издержки, больше вкладываться в развитие. Таким образом, больше денег остаётся на развитие, на материалы, на новых сотрудников».

В Витебской области такая форма поддержки существует во всех крупных городах, предприниматели могут пробовать свои силы на восьми площадках. Сейчас помощью бизнес-инкубаторов пользуются около 200 начинающих бизнесменов.

В Витебской области на поддержку малого и среднего бизнеса за пять лет направят из бюджета около 11 млн рублей. Так в регионе реализуют госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство». Многие начинающие бизнесмены первые шаги будут делать именно здесь. 9000 квадратных метров площадей ещё не заняты. Но скоро это пространство заполнит мебель и техника, затем помещения на этажах обретут предприимчивых и амбициозных хозяев.

Михаил Кейзеров, директор Инкубатора малого предпринимательства: «Субъектам будут предоставлены офисные и производственные площади в безвозмездное пользование, предоставлен комплекс юридических услуг, направленный на их рост и развитие. Плюс оборудование, столы и стулья – только останется прийти и работать».

Ремонтом одежды в городе Круглое Галина Верховодкина занимается два года. На открытие собственного мини-бизнеса долго не решалась, боялась трудностей и бумажной волокиты. На деле оказалось просто. Такой вид деятельности подпадает под категорию «самозанятость». Процедура открытия мастерской и налогообложения максимально упрощена.

Галина Верховодкина: «Я отношусь к самозанятым. Мне нужно оплачивать единый налог и аренду. Больше я ничего не плачу. Одна я здесь вполне справляюсь. Развиваюсь. Очень интересно, людей приходит много».

Кроме ремонта одежды, Галина Верховодкина занимается декоративными подушками, вместе с развитием бизнеса пришло желание двигаться дальше: решила освоить перетяжку салонов авто. Уже появились постоянные клиенты.

Услуги маникюра и визажа, ремонтные мастерские. В Круглянском районе официально самозанятых порядка 50 человек, около 60 ремесленников и 10 владельцев агроэкоусадеб. Все они подпадают под категорию физических лиц, платят единый налог и работают самостоятельно, не привлекая наёмный труд.

Константин Горинович, заместитель председателя Круглянского райисполкома: «Занимающиеся косметическими услугами, репетиторством, дрессировкой собак. У большинства есть работа основная. А это как дополнительный заработок. Они занимаются в свободное от работы время. Очень удобно. За месяц заплатил – работаешь. Не заплатил – не работаешь».

За три года количество самозанятых на Могилёвщине увеличилось с 2000 до 5000. Возможность зарабатывать на хобби или увлечении часто приобретает большие масштабы. Дело растёт, приносит прибыль, маленькая мастерская расширяется и по площади, и по количеству работников. Соответственно, изменяется и статус физлица, он становится предпринимателем. Регионам такая эволюция только на руку, ведь это новые рабочие места и налоговые пополнения. А со следующего года самозанятые получат ещё больше возможностей. Такие новшества разрабатывают Минфин и Министерство по налогам и сборам.

Павел Мариненко, заместитель председателя комитета экономики Могилёвского облисполкома: «Разрешить заниматься всеми вилами деятельности, кроме тех, которые будут чётко ограничены списком, лицензированными видами деятельности. Таким образом, мы эволюционно изменяем само понятие "малый бизнес". Малый бизнес – это не только ИП и юрлица. Это в том числе и физлица, которые начинают делать первые шаги в становлении своего бизнеса, начинают оказывать услуги или производят продукцию своими руками».

В условиях пандемии многим пришлось несладко. И здесь весомую поддержку оказало государство. Это субсидии и отсрочки по выплате налогов тем, кто волею судьбы оказался в режиме неполной занятости. Областной совет по развитию предпринимательства пошёл и на сближение частного бизнеса и госпредприятий. Такое развитие внутренней промышленной кооперации даже в непростых условиях позволяет оставаться на плаву.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома: «И мелкие предприятия порой достойно конкурируют со своими зарубежными аналогами. В этом мы также видим существенный потенциал для развития малого и среднего бизнеса. А также снижение логистических затрат для крупных предприятий, которые и на территории нашей области могут найти нужные изделия».

В сфере малого и среднего бизнеса только в Могилёвской области трудятся более 30% экономически активного населения региона, в том числе самозанятые физлица. И на конкретных примерах, и на растущих цифрах ИП очевидно: возможность работать и зарабатывать есть, главное – решиться. Не искать отговорки. Ведь когда есть не только уверенность в собственных силах, но и помощь от государства – многое по плечу.

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