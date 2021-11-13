Что произойдет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день?

Источник материала: ОНТ

Что случится, если употреблять ежедневно по небольшой порции фисташек к день, рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо, пишет РИА «Новости».

По словам специалиста, фисташки содержат много элементов, способствующих снижению холестерина, а витамины А и Е, также входящие в состав, помогут коже выглядеть моложе. Также фисташки полезны для зрения и иммунитета.

В этих орехах, сообщила эксперт, содержится магний, помогающий человеку легче перенести стресс и стабилизировать артериальное давление.

«Эти орехи являются хорошим источником белка, поэтому рекомендуется употреблять фисташки при дефицитах и сниженной массе тела», – уточнила эксперт.

Алена Барредо предупредила, что эти орехи являются очень калорийной пищей, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Эксперт посоветовала не употреблять фисташки людям, страдающим от нарушений функции поджелудочной железы. А соленые орехи могут навредить людям с гипертонией.

Фото: pixabay

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