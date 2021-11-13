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Что произойдет с организмом, если съедать горсть фисташек каждый день?
Источник материала: ОНТ
Что случится, если употреблять ежедневно по небольшой порции фисташек к день, рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо, пишет РИА «Новости».
По словам специалиста, фисташки содержат много элементов, способствующих снижению холестерина, а витамины А и Е, также входящие в состав, помогут коже выглядеть моложе. Также фисташки полезны для зрения и иммунитета.
В этих орехах, сообщила эксперт, содержится магний, помогающий человеку легче перенести стресс и стабилизировать артериальное давление.
Алена Барредо предупредила, что эти орехи являются очень калорийной пищей, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Эксперт посоветовала не употреблять фисташки людям, страдающим от нарушений функции поджелудочной железы. А соленые орехи могут навредить людям с гипертонией.
Фото: pixabay
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Что случится, если употреблять ежедневно по небольшой порции фисташек к день, рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо, пишет РИА «Новости». По словам...
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