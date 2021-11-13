Белинвестбанк стал обладателем почетного диплома победителя конкурса «Лидер энергоэффективности»

Источник материала: ОНТ

В Минске назвали имена победителей республиканского конкурса за достижения в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Первый ЭкоЛогичный банк страны – «Белинвестбанк» – получил почетный диплом в номинации «Зеленые технологии и продукты». За какие проекты отмечен и что еще в области защиты экологии намерен развивать, расскажут наши корреспонденты.





В рамках VII Республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021» было подано более 100 заявок. Эксперты, входящие в состав жюри, отметили 45. Из них 35 – дипломами победителей, 10 – почетными дипломами победителей.

Михаил Малашенко, заместитель председателя Госстандарта – директор департамента по энергоэффективности: «Мы награждаем те предприятия, которые внедрили новые энергоэффективные технологии. Произвели новые энергоэффективные и энергосберегающие продукты. Внедрили новые "зеленые" технологии. Внедрили технологии по увеличению пользования электрической энергии, которой можно заместить использование первичных углеводородов, природный газ, другие виды топлива. Это те предприятия, которые идут в ногу со временем, которые внедряют энергоэффективные и энергосберегающие технологии».

«Зеленая» повестка постепенно становится составляющей стратегии развития любого бизнеса. Первый ЭкоЛогичный банк страны одним из важнейших своих приоритетов и неотъемлемым условием социального развития считает экологический менеджмент, уделяя особое внимание финансированию «зеленых» проектов. Именно за реализацию инициатив в области возобновляемой энергии, внедрения энергоэффективных решений и энергосбережения Белинвестбанк был удостоен высокой оценки жюри конкурса.

Елена Болсун, начальник управления внешнеторгового финансирования Белинвестбанка: «Для нас невероятно важно, что деятельность команды банка в направлении устойчивого развития, энергоэффективности, ресурсосбережения и осознанного потребления не осталась незамеченной. Это свидетельствует о том, что Первый ЭкоЛогичный банк страны движется в правильном направлении, продвигая экоповестку не только внутри организации, но и среди наших партнеров».

Среди знаковых проектов, реализованных банком в рамках продукта «Экологичный», финансирование строительства объектов в области возобновляемых источников энергии: ветропарка в Лиозненском районе, а также самой высокой не только на территории Беларуси, но и на всем пространстве СНГ ветроэнергетической установки вблизи деревни Копачи в Мстиславском районе Могилевской области.

Елена Болсун, начальник управления внешнеторгового финансирования Белинвестбанка: «А не так давно Белинвестбанк представил специальные условия финансирования "зеленых" проектов. Теперь кредитными ресурсами могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели, реализующие инициативы, которые оказывают благоприятное воздействие на климат. От 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов, в зависимости от размера бизнеса».

Новый продукт банка дает возможность получить средства на внедрение проектов с использованием возобновляемых источников энергии, установку электрических заправочных станций, техническое обслуживание и ремонт электротранспорта, гибридных транспортных средств, сокращение отходов, производство экологически безопасной упаковки и многое другое.

Реализация таких проектов – вклад в будущее. Они будут способствовать благоприятному влиянию на изменение климата и сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ.

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