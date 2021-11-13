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Белинвестбанк стал обладателем почетного диплома победителя конкурса «Лидер энергоэффективности»
Источник материала: ОНТ
В Минске назвали имена победителей республиканского конкурса за достижения в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Первый ЭкоЛогичный банк страны – «Белинвестбанк» – получил почетный диплом в номинации «Зеленые технологии и продукты». За какие проекты отмечен и что еще в области защиты экологии намерен развивать, расскажут наши корреспонденты.
В рамках VII Республиканского конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021» было подано более 100 заявок. Эксперты, входящие в состав жюри, отметили 45. Из них 35 – дипломами победителей, 10 – почетными дипломами победителей.
«Зеленая» повестка постепенно становится составляющей стратегии развития любого бизнеса. Первый ЭкоЛогичный банк страны одним из важнейших своих приоритетов и неотъемлемым условием социального развития считает экологический менеджмент, уделяя особое внимание финансированию «зеленых» проектов. Именно за реализацию инициатив в области возобновляемой энергии, внедрения энергоэффективных решений и энергосбережения Белинвестбанк был удостоен высокой оценки жюри конкурса.
Среди знаковых проектов, реализованных банком в рамках продукта «Экологичный», финансирование строительства объектов в области возобновляемых источников энергии: ветропарка в Лиозненском районе, а также самой высокой не только на территории Беларуси, но и на всем пространстве СНГ ветроэнергетической установки вблизи деревни Копачи в Мстиславском районе Могилевской области.
Новый продукт банка дает возможность получить средства на внедрение проектов с использованием возобновляемых источников энергии, установку электрических заправочных станций, техническое обслуживание и ремонт электротранспорта, гибридных транспортных средств, сокращение отходов, производство экологически безопасной упаковки и многое другое.
Реализация таких проектов – вклад в будущее. Они будут способствовать благоприятному влиянию на изменение климата и сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ.
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В Минске назвали имена победителей республиканского конкурса за достижения в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Первый ЭкоЛогичный банк страны –...
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