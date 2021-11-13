|
Кубок Президентского спортивного клуба: сборная Беларуси U17 уступила команде МТЗ
Источник материала: ОНТ
На «Чижовка-Арене» продолжается международный турнир по хоккею среди юношей «Кубок Президентского спортивного клуба».
Сборная Беларуси (возраст хоккеистов не старше 17 лет) неожиданно уступила команде МТЗ, составленной из игроков юниорской и Высшей лиги страны. Итоговый счет – 1:2. Таким образом, хозяева льда заметно усложнили себе задачу по завоеванию главного трофея турнира. Завтра юношеской сборной Беларуси предстоит сразиться со сверстниками из России, которые сегодня разгромили хоккеистов из Казахстана – 8:0.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На «Чижовка-Арене» продолжается международный турнир по хоккею среди юношей «Кубок Президентского спортивного клуба». Сборная Беларуси (возраст хоккеистов не...
|
Архив (Разное)