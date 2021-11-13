Главы ведущих конфессий Беларуси приняли обращение к европолитикам и верующим в связи с миграционным кризисом на границе

Источник материала: ОНТ

Четыре конфессии для одного решения. Сегодня белорусские лидеры основных мировых религий – православный и католический митрополиты, муфтий и главный раввин – приняли обращение к европолитикам и верующим в связи с миграционным кризисом на границе. Они призвали перед Рождеством и Новым годом политиков, всех верующих и просто неравнодушных людей Европы к мудрости, милосердию и состраданию, к спасению людей, которые сейчас без крова и в состоянии отчаяния.





Мир должен услышать голоса духовных ставленников, считают в Комитете по делам религий и национальностей. То, что происходит сейчас на границе, невозможно никак оправдать ни одним из правил любого религиозного течения – будь то православие или мусульманский мир. Решить проблему – главное, к чему призывают священнослужители сразу четырех конфессий. Это обращение направлено к тем, кто противостоит организации гуманитарного коридора для беженцев.

Застрявшие в украинском приграничье хасиды стали для Беларуси опытом помощи людям в похожей ситуации. Напомним, украинцы не впустили почти 4000 верующих-паломников. Граница была закрыта без предупреждения, в зону стянули Национальную гвардию. Женщины, старики, дети – ответственность за их безопасность взяло белорусское правительство, создав на месте приемлемые условия пребывания для людей. Всем была оказана помощь, в этот же день Украина ввела против Беларуси санкции.

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