Белорусская федерация хоккея и МТЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация хоккея подписала соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом. Совместная работа будет направлена на развитие детско-юношеского хоккея в Беларуси.

Завод выступит титульным партнером Юниорской лиги страны. Командам обеспечат комплекты формы с индивидуальным дизайном и организуют интернет-трансляции всех матчей сезона. Также при помощи МТЗ ребята из разных регионов страны смогут посещать домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Минск», музей завода и другие достопримечательности столицы.

Также сегодня в гости к МТЗ приехали хоккеисты минского «Динамо». Спортсмены познакомились с историей завода, посетили главный сборочный конвейер и даже сами поучаствовали в производственном процессе.

В нынешнем сезоне работники МТЗ станут постоянными гостями на домашних матчах «Динамо» в КХЛ. Для них будет организован специальный фан-сектор.

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