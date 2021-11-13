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Белорусская федерация хоккея и МТЗ подписали соглашение о сотрудничестве

13.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация хоккея и МТЗ подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусская федерация хоккея подписала соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом. Совместная работа будет направлена на развитие детско-юношеского хоккея в Беларуси.

Завод выступит титульным партнером Юниорской лиги страны. Командам обеспечат комплекты формы с индивидуальным дизайном и организуют интернет-трансляции всех матчей сезона. Также при помощи МТЗ ребята из разных регионов страны смогут посещать домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Минск», музей завода и другие достопримечательности столицы.  

Также сегодня в гости к МТЗ приехали хоккеисты минского «Динамо». Спортсмены познакомились с историей завода, посетили главный сборочный конвейер и даже сами поучаствовали в производственном процессе. 

В нынешнем сезоне работники МТЗ станут постоянными гостями на домашних матчах «Динамо» в КХЛ. Для них будет организован специальный фан-сектор.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация хоккея подписала соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом. Совместная работа будет направлена на развитие...
 
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