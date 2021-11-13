На ОНТ стартует телепроект «Особенности национальной работы». Смотрите каждую субботу в утреннем эфире

Источник материала: ОНТ

Какая работа лучше или интереснее? Время открытий и новых проектов. На телеканале ОНТ стартует необычный телепроект «Особенности национальной работы». Уже завтра в утреннем эфире зрители смогут увидеть, как наши ведущие постигают азы мастерства самых разных профессий. А ещё мы откроем для вас тайные и удивительные места нашей страны.





Дерзкая и энергичная пара ведущих каждую неделю отправляется в путешествие по стране. Не отдыхать – работы не боятся! И пробуют себя в разных профессиях.

Дмитрий Терехов, ведущий телеканала ОНТ: «Все, что происходило в кадре, не поставочное. Мы делали все, что делали люди. Может, не так профессионально, так умело, но, по крайней мере, пытались».

Сталевар и рыбачка, экскурсовод и охотница, ткачиха и вулканизаторщик. И если для Димы работа в кадре – привычное дело, то для его напарницы – всё в новинку. Настя на телевидение пришла после конкурса «Мисс Беларусь». И сразу ведущей нового проекта.

Анастасия Мачульская, ведущая программы «Особенности национальной работы»: «Я была шокирована, честно. Первые дни молчала, ничего никому не говорила. Потому что это ответственно. Это интересно. Ты изучаешь профессии, которые есть в нашей стране. Это всякие нюансы, тонкости, сам берешь и пробуешь».

Кажется, для них нет преград. Риск и опасность их не пугают. Как говорится, взялся за дело… И порой ведущим придётся отбросить свои страхи. Например, прогуляться по дикому лесу, ловить оленей, тонуть в болоте и стрелять из охотничьего ружья.

Злата Карпиевич, режиссёр программы «Особенности национальной работы»: «Зритель может посмотреть не только, как эту работу выполняют наши ведущие, но они увидят, как само предприятие работает изнутри. Узнают специфику каждой профессии».

Такого проекта на белорусском телевидении ещё не было. Большая команда ОНТ: режиссёры, продюсеры, операторы. Отсняты гигабайты видео, каждый кадр нужно отсмотреть, выбрать лучшее, потрудиться на монтаже. Работа в формате 24/7.

Елена Лобач, директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ: «Мы доверили этот проект абсолютно молодой группе режиссеров. И подход значительно отличается от обычного телевизионного подхода. И я надеюсь, что этот проект для телезрителя будет особенно интересным за счет такой живой, современной подачи».

Уже завтра ведущему проекта предстоит встать с раскалённой печью лицом к лицу. А его напарница попробует себя в роли настоящей рыбачки. И это только в первом выпуске! Следите за «Особенностями национальной работы» каждую субботу в утреннем эфире ОНТ. Приключения начинаются!

Подписывайтесь на нас в Telegram