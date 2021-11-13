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На ОНТ стартует телепроект «Особенности национальной работы». Смотрите каждую субботу в утреннем эфире
Источник материала: ОНТ
Какая работа лучше или интереснее? Время открытий и новых проектов. На телеканале ОНТ стартует необычный телепроект «Особенности национальной работы». Уже завтра в утреннем эфире зрители смогут увидеть, как наши ведущие постигают азы мастерства самых разных профессий. А ещё мы откроем для вас тайные и удивительные места нашей страны.
Дерзкая и энергичная пара ведущих каждую неделю отправляется в путешествие по стране. Не отдыхать – работы не боятся! И пробуют себя в разных профессиях.
Сталевар и рыбачка, экскурсовод и охотница, ткачиха и вулканизаторщик. И если для Димы работа в кадре – привычное дело, то для его напарницы – всё в новинку. Настя на телевидение пришла после конкурса «Мисс Беларусь». И сразу ведущей нового проекта.
Кажется, для них нет преград. Риск и опасность их не пугают. Как говорится, взялся за дело… И порой ведущим придётся отбросить свои страхи. Например, прогуляться по дикому лесу, ловить оленей, тонуть в болоте и стрелять из охотничьего ружья.
Такого проекта на белорусском телевидении ещё не было. Большая команда ОНТ: режиссёры, продюсеры, операторы. Отсняты гигабайты видео, каждый кадр нужно отсмотреть, выбрать лучшее, потрудиться на монтаже. Работа в формате 24/7.
Уже завтра ведущему проекта предстоит встать с раскалённой печью лицом к лицу. А его напарница попробует себя в роли настоящей рыбачки. И это только в первом выпуске! Следите за «Особенностями национальной работы» каждую субботу в утреннем эфире ОНТ. Приключения начинаются!
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На ОНТ стартует телепроект «Особенности национальной работы». Смотрите каждую субботу в утреннем эфире
Какая работа лучше или интереснее? Время открытий и новых проектов. На телеканале ОНТ стартует необычный телепроект «Особенности национальной работы». Уже завтра...
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