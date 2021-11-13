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Цептер Банк отмечает день рождения

13.11.2021 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Цептер Банк отмечает день рождения
фото: Myfin.by

Январь 2021

«Цептер Банк» сообщил о запуске пакета расчетно-кассового обслуживания «Ваш Партнер»
В рамках пакета услуг на целый год банк предоставил следующие условия :

  • бесплатное подключение пакета услуг;
  • абонентская плата – 0 белорусского рубля;
  • бесплатное открытие счета в белорусских рублях и его обслуживание;
  • выдача и обслуживание корпоративной карточки Visa Business – бесплатно;
  • интернет-Банк, Клиент-Банк – бесплатно. А еще неограниченное количество платежей, поступивших по данным системам электронных расчетов до 14:00.

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Банк также в январе заявил о запуске партнерского сервиса P2P переводов на карточки Visa и MasterCard в интернет-банкинге и мобильном приложении ЗАО «Цептер Банк».

Апрель 2021

ЗАО «Цептер Банк» запустил новое мобильное приложение Zepter.Pro.

Zepter.Pro – мобильное приложение для бизнеса (корпоративных клиентов ЗАО «Цептер Банк»), в котором можно оперативно проводить платежи в любой валюте и управлять финансами компании.

Клиенты получили возможность открывать онлайн депозиты в белорусских рублях или иностранной валюте без обращения в офис. Приложение создано командой ООО «СОФТКЛУБ-Центр разработки».

Новое приложение банка для мобильных устройств расширило функциональность дистанционного банковского обслуживания для бизнеса и позволило клиентам использовать ряд услуг и возможностей.

Май 2021

С четвертого мая 2021 года вступил в должность новый председатель правления ЗАО «Цептер Банк» Александр Валерьевич Полищук.

Июнь 2021

С 1 июня 2021 года банк возобновил действие кредитного продукта «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» для работников предприятий, находящихся на зарплатном обслуживании в ЗАО «Цептер Банк».

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Также с 1 июня Цептер Банк ввел новый безотзывный валютный вклад для физических лиц с фиксированной процентной ставкой «Надежный».

Июль 2021

В июле текущего года Цептер Банк предложил клиентам возможность простого инвестирования в цифровые токены через интернет-банкинг для юридических лиц или новое мобильное приложение Zepter.Pro.

Как сообщалось, ЗАО «Цептер Банк» совместно с криптобиржей BYNEX реализовали совместную интеграцию: через систему дистанционного банковского обслуживания клиенты получили возможность оформить рыночные ордера на покупку и продажу bitcoin, tether, ethereum, litecoin.

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С 23 июля Цептер Банк предоставил возможность оформить безотзывный валютный вклад «Гармония».

 
 
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Цептер Банк, один из самых молодых банков Беларуси, сегодня отмечает свой день рождения. Банк был зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 13 ноября...
 
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