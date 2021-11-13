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Цептер Банк отмечает день рождения
Источник материала: Myfin
Январь 2021
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Банк также в январе заявил о запуске партнерского сервиса P2P переводов на карточки Visa и MasterCard в интернет-банкинге и мобильном приложении ЗАО «Цептер Банк».
Апрель 2021
ЗАО «Цептер Банк» запустил новое мобильное приложение Zepter.Pro.
Zepter.Pro – мобильное приложение для бизнеса (корпоративных клиентов ЗАО «Цептер Банк»), в котором можно оперативно проводить платежи в любой валюте и управлять финансами компании.
Клиенты получили возможность открывать онлайн депозиты в белорусских рублях или иностранной валюте без обращения в офис. Приложение создано командой ООО «СОФТКЛУБ-Центр разработки».
Новое приложение банка для мобильных устройств расширило функциональность дистанционного банковского обслуживания для бизнеса и позволило клиентам использовать ряд услуг и возможностей.
Май 2021
С четвертого мая 2021 года вступил в должность новый председатель правления ЗАО «Цептер Банк» Александр Валерьевич Полищук.
Июнь 2021
С 1 июня 2021 года банк возобновил действие кредитного продукта «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» для работников предприятий, находящихся на зарплатном обслуживании в ЗАО «Цептер Банк».
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Также с 1 июня Цептер Банк ввел новый безотзывный валютный вклад для физических лиц с фиксированной процентной ставкой «Надежный».
Июль 2021
В июле текущего года Цептер Банк предложил клиентам возможность простого инвестирования в цифровые токены через интернет-банкинг для юридических лиц или новое мобильное приложение Zepter.Pro.
Как сообщалось, ЗАО «Цептер Банк» совместно с криптобиржей BYNEX реализовали совместную интеграцию: через систему дистанционного банковского обслуживания клиенты получили возможность оформить рыночные ордера на покупку и продажу bitcoin, tether, ethereum, litecoin.
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С 23 июля Цептер Банк предоставил возможность оформить безотзывный валютный вклад «Гармония».
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Цептер Банк, один из самых молодых банков Беларуси, сегодня отмечает свой день рождения. Банк был зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 13 ноября...
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