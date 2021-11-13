У Франсабанка сегодня день рождения

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Февраль 2021

Банк предложил новый овердрафтный кредит «Выгодный» для физических лиц, имеющих безотзывный вклад во Франсабанке.

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Международная платежная система Mastercard провела традиционную ежегодную конференцию MastercardDay 2021. Программа лояльности «Друзья» Франсабанка была отмечена престижной наградой в рамках награждения MastercardDay 2021. Это сервис, позволяющий держателям карточек Франсабанка получать скидки до 20% у партнеров банка, которыми являются кофейни, турфирмы, СТО, продавцы автомобильных запчастей, магазины одежды и посуды и другие популярные компании.

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С 16 февраля 2021 возобновлена выдача кредитов физическим лицам по кредитному продукту «ПроЗАПАС» (овердрафт).





Апрель 2021

На международной неделе финансовой грамотности Global money week – 2021 Франсабанк провел образовательные мероприятия в ряде учебных заведений Республики Беларусь. Тематический акцент мероприятий – цифровая грамотность в финансовой сфере, а слоган – «Береги себя, береги свои деньги». Обучение проводили сотрудники региональных подразделений Франсабанка.

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С 28 апреля банком была возобновлена выдача кредитов физическим лицам по кредитным продуктам «На приобретение подержанного автомобиля», «На приобретение нового автомобиля».



Май 2021

С 13 мая во Франсабанке появилась возможность оформить неименную банковскую платежную карточку мгновенного выпуска Белкарт-Премиум INSTANT с ведением счетов в белорусских рублях и сроком действия до 5 лет.

Июнь 2021

Франсабанк предлагает новый безотзывный онлайн-вклад «Комфортный» для физических лиц с ежемесячной капитализацией:

Июль 2021

С 1 июля банком возобновляется эмиссия бесконтактных карточек MasterCard Standard с обновленным дизайном.

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С 15 июля банк также возобновил эмиссию корпоративных платежных карточек MasterCard Business (в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях).

Ноябрь 2021

Франсабанк с 3 по 30 ноября проводит акцию «Праздник с Франсабанком!». В период проведения акции перевыпуск на новый срок банковских платежных карточек MAESTRO, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business, срок действия которых заканчивается в ноябре 2021 года, осуществляется бесплатно.

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С 1 ноября по 13 декабря 2021 года Франсабанк проводит акцию «Кредитные недели». Во время проведения акции на потребительский кредит «Возможно всё!», предоставляемый на срок от 14 месяцев до 5 лет, снижена процентная ставка до 20,29% годовых.

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С 4 ноября банком возобновлено оформление рассрочки «Уютный дом» у компаний-партнеров Франсабанка на следующих условиях:

1,99% годовых при сроке кредитования до 3-х месяцев;

6,99% годовых при сроке кредитования до 5-ти месяцев;

15,99% годовых при сроке кредитования до 12-ти месяцев.