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У Франсабанка сегодня день рождения
Источник материала: Myfin
Февраль 2021
Банк предложил новый овердрафтный кредит «Выгодный» для физических лиц, имеющих безотзывный вклад во Франсабанке.
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Международная платежная система Mastercard провела традиционную ежегодную конференцию MastercardDay 2021. Программа лояльности «Друзья» Франсабанка была отмечена престижной наградой в рамках награждения MastercardDay 2021. Это сервис, позволяющий держателям карточек Франсабанка получать скидки до 20% у партнеров банка, которыми являются кофейни, турфирмы, СТО, продавцы автомобильных запчастей, магазины одежды и посуды и другие популярные компании.
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С 16
февраля 2021 возобновлена выдача кредитов
физическим лицам по кредитному
продукту «ПроЗАПАС» (овердрафт).
Апрель 2021
На международной неделе финансовой грамотности Global money week – 2021 Франсабанк провел образовательные мероприятия в ряде учебных заведений Республики Беларусь. Тематический акцент мероприятий – цифровая грамотность в финансовой сфере, а слоган – «Береги себя, береги свои деньги». Обучение проводили сотрудники региональных подразделений Франсабанка.
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С 28
апреля банком была возобновлена
выдача кредитов физическим лицам по
кредитным продуктам «На приобретение
подержанного автомобиля», «На
приобретение нового автомобиля».
Май 2021
С 13 мая во Франсабанке появилась возможность оформить неименную банковскую платежную карточку мгновенного выпуска Белкарт-Премиум INSTANT с ведением счетов в белорусских рублях и сроком действия до 5 лет.
Июнь 2021
Франсабанк предлагает новый безотзывный онлайн-вклад «Комфортный» для физических лиц с ежемесячной капитализацией:
Июль 2021
С 1 июля банком возобновляется эмиссия бесконтактных карточек MasterCard Standard с обновленным дизайном.
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С 15 июля банк также возобновил эмиссию корпоративных платежных карточек MasterCard Business (в белорусских рублях, долларах США, евро, российских рублях).
Ноябрь 2021
Франсабанк с 3 по 30 ноября проводит акцию «Праздник с Франсабанком!». В период проведения акции перевыпуск на новый срок банковских платежных карточек MAESTRO, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business, срок действия которых заканчивается в ноябре 2021 года, осуществляется бесплатно.
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С 1 ноября по 13 декабря 2021 года Франсабанк проводит акцию «Кредитные недели». Во время проведения акции на потребительский кредит «Возможно всё!», предоставляемый на срок от 14 месяцев до 5 лет, снижена процентная ставка до 20,29% годовых.
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С 4 ноября банком возобновлено оформление рассрочки «Уютный дом» у компаний-партнеров Франсабанка на следующих условиях:
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