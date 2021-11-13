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На белорусско-польской границе обнаружено тело 20-летнего сирийца
Источник материала: ОНТ
Тело молодого человека было найдено сотрудниками польской полиции вблизи границы с Беларусью,
По имеющимся данным, тело 20-летнего гражданина Сирии было обнаружено в лесном массиве. Причину смерти установить пока не удалось.
Полиция Подляского воеводства сообщает, что на данный момент отделом судебной медицины проводится соответствующая экспертиза.
Фото: БЕЛТА
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Тело молодого человека было найдено сотрудниками польской полиции вблизи границы с Беларусью, сообщает ТАСС. По имеющимся данным, тело 20-летнего гражданина Сирии...
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