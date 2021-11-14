Польский солдат погиб на границе из-за несчастного случая

Источник материала: ОНТ

Польский солдат погиб на границе в результате несчастного случая, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польских военных.

Уточняется, что в происшествии «не участвовали третьи лица». Детали инцидента выясняют военная жандармерия и прокуратура, пишет ТАСС.

ФОТО: БЕЛТА

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