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Что категорически нельзя делать при похмелье? Рассказывает врач

14.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что категорически нельзя делать при похмелье? Рассказывает врач

Как справится с похмельем, чтобы не навредить здоровью, 5-tv.ru рассказала невролог, цефалголог Анна Черепанова. 

Врач отметила, что бывает несколько видов похмелья: двустороннее, пульсирующее, сжимающее.

По словам Анны Черепановой, лучшее лекарство – время. Организму достаточно 72 часов для полного восстановления от последствий спиртного. Также стоит пить большое количество воды. Можно принять прохладный душ. 

Врач добавила, что не стоит пить при похмелье такие препараты, как парацетамол, цитрамон и аспирин – последний может вызвать внутренние кровотечение пищеварительной системы. 

ФОТО: pexels



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Как справится с похмельем, чтобы не навредить здоровью, 5-tv.ru рассказала невролог, цефалголог Анна Черепанова.  Врач отметила, что бывает несколько видов похмелья:...
 
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