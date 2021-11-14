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Это самое милое, что вы увидите сегодня: детенышу панды делают массаж, а он засыпает от удовольствия (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Панда – редкое и невероятно милое животное. Бережно и внимательно относятся к пандам в Китае. За ними тщательно ухаживают, а детенышам даже делают массаж. На YouTube опубликовали видео, где это показано.
На кадрах маленький черно-белый медвежонок лежит на столе, в то время как ему делают массаж. Малышу такой уход, судя по его реакции, нравится. Детеныш почти не двигается и иногда засыпает.
Пользователи Сети отметили, что это видео – очень трогательное, а панды – милые и безобидные зверушки.
ФОТО: wallpapers.99px.ru
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Это самое милое, что вы увидите сегодня: детенышу панды делают массаж, а он засыпает от удовольствия (ВИДЕО)
Панда – редкое и невероятно милое животное. Бережно и внимательно относятся к пандам в Китае. За ними тщательно ухаживают, а детенышам даже делают массаж....
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