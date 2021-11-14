ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это самое милое, что вы увидите сегодня: детенышу панды делают массаж, а он засыпает от удовольствия (ВИДЕО)

14.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Это самое милое, что вы увидите сегодня: детенышу панды делают массаж, а он засыпает от удовольствия (ВИДЕО)

Панда – редкое и невероятно милое животное. Бережно и внимательно относятся к пандам в Китае. За ними тщательно ухаживают, а детенышам даже делают массаж. На YouTube опубликовали видео, где это показано. 

На кадрах маленький черно-белый медвежонок лежит на столе, в то время как ему делают массаж. Малышу такой уход, судя по его реакции, нравится. Детеныш почти не двигается и иногда засыпает.

Пользователи Сети отметили, что это видео – очень трогательное, а панды – милые и безобидные зверушки. 


ФОТО: wallpapers.99px.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Панда – редкое и невероятно милое животное. Бережно и внимательно относятся к пандам в Китае. За ними тщательно ухаживают, а детенышам даже делают массаж....
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог: Западу нужен просто повод, чтоб атаковать Беларусь. У них не получилась попытка переворота в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by