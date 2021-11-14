Экс-сотрудница Facebook выступила в Европарламенте с разоблачением крупнейшей соцсети мира

Источник материала: ОНТ

Разоблачения от экс-сотрудницы крупнейшей соцсети мира добрались и до Европейского парламента. Фрэнсис Хауген, которая уже давала публичные показания британским и американским законодателям, теперь выступила на слушаниях перед евродепутатами, подтвердив громкие обвинения в адрес своего бывшего работодателя, которые касаются намеренного распространения Facebook вредоносного контента.





В Европарламенте, где и без того усиленные меры безопасности, Фрэнсис Хауген появилась в плотном кольце секьюрити. Её охраняют не столько от возможного физического нападения, хотя этого никто не исключает, сколько от повышенного внимания прессы. В последние недели она суперзвезда информационного пространства и желанный гость любого медиа. Её громкие разоблачения сначала в эфире американского телевидения, затем на слушаниях в Сенате, британском парламенте, встречи с политиками в европейских столицах повышали градус интереса к процессам, которые происходят внутри самой крупной соцсети мира. Теперь задать дополнительные вопросы смогли и европейские законодатели.

Фрэнсис Хауген, экс-сотрудница Facebook: «Меня зовут Фрэнсис Хауген. Я работала в Facebook и присоединилась к компании, потому что верю, что у Facebook есть потенциал, чтобы выявить лучшее в нас. Но я здесь сегодня, потому что считаю, что продукты Facebook вредят детям, разжигают разногласия, ослабляют нашу демократию и многое другое. В руководстве компании знают, как сделать Facebook и Instagram более безопасными, но ничего для этого не предпринимают. Потому что они поставили огромную прибыль выше интересов людей».

Это и есть главные претензии Хауген и лично к Марку Цукербергу и в целом к руководству компании – гора денег важнее всего на свете. Ради растущей прибыли, по её словам, в Facebook закрывают глаза на то, что огромное количество регистраций принадлежит совсем юным пользователям, что соцсеть использует персональные данные для разжигания ненависти, что даёт больше привилегий популярным пользователям, что настраивает алгоритмы работы так, чтобы подбрасывать клиенту более жёсткий контент, который вызовет больше эмоций и заставит человека больше времени провести за экраном. В конце этой цепочки – реклама. Впрочем, коммерческий интерес – это лишь часть её претензий. Хауген утверждает, что соцсеть давно включилась в политические игры. В качестве самого яркого примера она приводит обвинения в потакании штурму Капитолия после президентских выборов в США, когда группа бунтовщиков в один момент стала самой быстрорастущей за всю историю сети.

В своё время Хауген передала журналистам копии внутренних документов компании, по которым, как она уверяет, видно главное – руководство вполне осознает негативное влияние Facebook на общество, но закрывает на всё глаза.

Фрэнсис Хауген, экс-сотрудница Facebook: «Платформа Facebook сегодня наносит ущерб здоровью и безопасности наших сообществ и угрожает целостности наших демократий. Справиться с этими вызовами будет нелегко, но демократии должны делать то, что они всегда делали, когда действия коммерции противоречат интересам людей и общества в целом. Демократии должны вмешаться и принять новые законы».

Выступление в Европарламенте проходят именно в этот момент не случайно. Депутаты сейчас активно работают над пакетом мер по регулированию европейской цифровой среды, и разоблачения Хауген, скорее всего, повлияют на положения закона о цифровых услугах, цель которого – обязать интернет-гигантов вести более прозрачную деятельность. Ведь уязвимыми в этом плане становятся и сами европейские органы власти, которые также являются пользователями IT-гигантов.

Кристель Шальдемоз, депутат Европарламента: «Регулирование должно предоставить пользователям больше прав, мы будем регулировать онлайн-платформы таким образом, чтобы вы знали, что они работают по правилам. Если вас блокируют из-за того, что вы что-то сказали, тогда у вас есть право жаловаться, и вы имеете право знать, что произойдет. Мы позаботимся о том, чтобы были созданы системы подачи жалоб. Таким образом, во многих отношениях пользователи платформ, независимо от того, является ли это бизнесом или человеком, будут иметь больше прав. Так что в этом отношении это более высокий уровень защиты. Для нас важно, чтобы мы регулировали платформы, потому что они играют такую большую роль в нашем обществе. Они стали своего рода социальными и общественными пространствами, поэтому важно убедиться, что они прозрачны. Что они делают и как они модерируют контент».

Принцип, который евродепутаты хотят окончательно заложить в новые законы, сводится к довольно банальному, но всё ещё актуальному утверждению – что запрещено офлайн, должно быть запрещено и онлайн. А значит, и ответственность за проступки в сети и в обычной жизни должна быть одинаковой, касаться она будет не только пользователей, но и больших компаний.

Глава Facebook Марк Цукерберг, несмотря на скандал и продолжающееся турне его бывшей сотрудницы с выступлениями и нескончаемыми обвинениями, заявляет, что не согласен ни с одним пунктом обвинений, и уверен, что в основе всего происки конкурентов, попытка ударить по его бизнесу. При этом, по информации Фрэнсис Хауген, соцсеть намерена сфокусироваться не на изменении своей корпоративной политики, а на повышении уровня внутренней безопасности, в том числе на защите от подобных утечек. На эти цели, по её информации, будет потрачено около 5 миллиардов долларов.

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