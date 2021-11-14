Кому категорически нельзя есть мед?

Источник материала: ОНТ

Мед – полезный и вкусный продукт, однако есть категории людей, которым он противопоказан, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Кроме того, диетолог не рекомендует употреблять мед людям, у которых есть аллергия на шерсть животных, насекомых, химические вещества.

ФОТО: pexels





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