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Кому категорически нельзя есть мед?
Источник материала: ОНТ
Мед – полезный и вкусный продукт, однако есть категории людей, которым он противопоказан,
Кроме того, диетолог не рекомендует употреблять мед людям, у которых есть аллергия на шерсть животных, насекомых, химические вещества.
ФОТО: pexels
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Мед – полезный и вкусный продукт, однако есть категории людей, которым он противопоказан, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Кроме того, диетолог не...
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