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Кому категорически нельзя есть мед?

14.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому категорически нельзя есть мед?

Мед – полезный и вкусный продукт, однако есть категории людей, которым он противопоказан, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Кроме того, диетолог не рекомендует употреблять мед людям, у которых есть аллергия на шерсть животных, насекомых, химические вещества. 

ФОТО: pexels


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Мед – полезный и вкусный продукт, однако есть категории людей, которым он противопоказан, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Кроме того, диетолог не...
 
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