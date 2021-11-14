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Перед посольством Польши в Лондоне прошла акция в поддержку беженцев
Источник материала: ОНТ
Вопиющие действия польских пограничников, бесчеловечное отношение к беженцам, игнорирование международного права – всё это эхом отразилось в Лондоне.
Перед польским посольством прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе. Митингующие призывали польские власти прекратить насилие над людьми и дать им возможность попасть в Германию. Услышали ли в Варшаве эти требования, остаётся только догадываться.
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Вопиющие действия польских пограничников, бесчеловечное отношение к беженцам, игнорирование международного права – всё это эхом отразилось в Лондоне. Перед...
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