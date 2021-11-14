Захарова: Запад должен начать помогать беженцам

Источник материала: ОНТ

Единственно возможное решение в нынешней ситуации – общими усилиями помочь беженцам, а не игнорировать их проблемы или перебрасывать решение на страны транзита. Такое мнение во время стрима политического обозревателя ОНТ на YouTube сегодня высказала официальный представитель российского МИДа.





Мария Захарова назвала неуместными любые разговоры на этот счёт. Мы видим, что реальную помощь беженцам оказывает только официальный Минск, в то время как так называемый цивилизованный мир только поучает всех, заявляет о гибридной угрозе и стягивает к границе войска.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России: «Со стороны Запада мы слышим рассуждения, сколько километров колючей проволоки им необходимо и как классифицировать эту угрозу. Западному сообществу перед гражданами Ирака каяться ещё не одно десятилетие! Каяться, просить прощения, признавая свою вину, оплачивать то, что они там сотворили».

Также в прямом эфире своим мнением поделился заместить министра иностранных дел Беларуси. Сергей Алейник назвал «обеспокоенность» Белого дома проявлением двойных стандартов США. Сам Байден в этом году увеличил квоту на приём беженцев из Мексики. Белорусский дипломат настаивает – озаботиться американскому президенту стоит бездействием Евросоюза, который тем самым нарушает все возможные международные документы и нормы.

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