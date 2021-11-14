В Дели детям запретят ходить в школы из-за опасного загрязнения воздуха

Источник материала: ОНТ

В столичном округе Дели, в состав которого входит Нью-Дели, власти объявили введение ограничений, связанных с загрязненным воздухом. Об этом сообщил главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал, передает ТАСС.

Также все госучреждения с новой недели перейдут на удаленный формат работы, частным – такой формат работы рекомендован.

Столица Нью-Дели и пригороды Гургаон, Ноида и Газиабад буквально задыхаются из-за резкого ухудшения воздуха с начала ноября. Многие жалуются на одышку и зуд в глазах.

По измерениям на вечер субботы, качество воздуха в Дели составляет 427, при норме от 50 до 100.

Главными причинами смога являются массовые сжигания стерни и соломы на полях после сбора урожая.

Фото: depositphotos.com

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