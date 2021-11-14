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Белорусские врачи помогут безногому мальчику из лагеря беженцев
Источник материала: ОНТ
Один маленький эпизод большой трагедии, который очень ярко показывает, на чьей стороне правда. Решен вопрос с протезами для ребёнка из лагеря беженцев, его вместе с семьёй перевезли в больницу в Гродно.
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Протезы восстановят в самые короткие сроки. Если кому-то из семьи Тимена понадобится помощь – её тоже окажут. Врачи занимаются всеми без исключения.
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Один маленький эпизод большой трагедии, который очень ярко показывает, на чьей стороне правда. Решен вопрос с протезами для ребёнка из лагеря беженцев, его вместе с...
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