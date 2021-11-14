Белорусские врачи помогут безногому мальчику из лагеря беженцев

Источник материала: ОНТ

Один маленький эпизод большой трагедии, который очень ярко показывает, на чьей стороне правда. Решен вопрос с протезами для ребёнка из лагеря беженцев, его вместе с семьёй перевезли в больницу в Гродно.

Мы уже рассказывали историю о непростой судьбе курдского мальчика Тимена . В раннем возрасте из-за болезни ему ампутировали ноги. Полноценно передвигаться ребёнок может только на протезах, которые нужно менять каждые полгода. Родители надеялись на помощь немецких врачей. Но помогли белорусы. По пути в Германию протезы сломались. Без них мальчик не может ходить. На месте в лагере белорусские службы решали вопрос оперативно.

Протезы восстановят в самые короткие сроки. Если кому-то из семьи Тимена понадобится помощь – её тоже окажут. Врачи занимаются всеми без исключения.





Подписывайтесь на нас в Telegram