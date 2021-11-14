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Белорусские врачи помогут безногому мальчику из лагеря беженцев

14.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские врачи помогут безногому мальчику из лагеря беженцев

Один маленький эпизод большой трагедии, который очень ярко показывает, на чьей стороне правда. Решен вопрос с протезами для ребёнка из лагеря беженцев, его вместе с семьёй перевезли в больницу в Гродно.

Мы уже рассказывали историю о непростой судьбе курдского мальчика Тимена. В раннем возрасте из-за болезни ему ампутировали ноги. Полноценно передвигаться ребёнок может только на протезах, которые нужно менять каждые полгода. Родители надеялись на помощь немецких врачей. Но помогли белорусы. По пути в Германию протезы сломались. Без них мальчик не может ходить. На месте в лагере белорусские службы решали вопрос оперативно.

Протезы восстановят в самые короткие сроки. Если кому-то из семьи Тимена понадобится помощь – её тоже окажут. Врачи занимаются всеми без исключения. 


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Теги: Гродно
 
 
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Один маленький эпизод большой трагедии, который очень ярко показывает, на чьей стороне правда. Решен вопрос с протезами для ребёнка из лагеря беженцев, его вместе с...
 
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