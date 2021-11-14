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Белорусский бизнесмен создал уникальную арт-галерею «Котовасия». Трогательная история помощи животным в проекте «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах страны они так же, как все, работают, стараются делать счастливыми свои семьи, ищут поводы для радости и при этом создают вокруг себя уникальный мир, который действительно способен что-то изменить. Герой сегодняшней истории – бизнесмен с очень необычным увлечением, которое за 20 лет превратилось в стиль жизни.
Василий с его кошачьими мирами мог бы стать героем фильма Disney. Но он обыкновенный белорус из Барановичей, в прошлом – военный, окончил зенитно-ракетное училище, служил в разных странах, после – занялся своим делом. А 20 лет назад в его жизни появилась случайно подаренная друзьями фигурка кота.
Арт-галерея «Котовасия» стала принимать гостей пять лет назад. Одними из первых сотрудников и смотрителей стали бездомные коты, мимо которых Василий Васильевич больше пройти не может. Постепенно собрал и команду неравнодушных людей, ведь одной супруге уже было не справиться…
Некоторые экспонаты здесь – единственные в мире, что-то создано на заказ, что-то приобретено на аукционах. Подобных кото-галерей в разных странах всего 20, но здесь уверены: по разнообразию и ценности коллекции могут претендовать на звание лучшей. Особенность их работы еще и в том, что все деньги от проданных билетов идут на поддержку бездомных животных. Через центр помощи «Старый кот» уже получилось помочь счастливо урчать нескольким сотням пушистых. И прямо сейчас под опекой находятся еще больше 100 животных, которые круглосуточно нуждаются в лекарствах и уходе, и здесь важна даже небольшая финансовая помощь каждого. Ведь один добрый человек – хорошо, а когда нас много – можно спасать жизни и совершать чудеса.
После утреннего выгула любимцев Василий возвращается к своему бизнесу – все эти годы его компания занимается товарами для офиса. Правда, в его офисе без урчания тоже не обходится. Проверено: любой серьезный разговор с котом на коленях проходит успешнее.
Он мечтает создать приют, где будет место для всех котов, которые часто оказываются на улице из-за жестокости людей. А еще дождаться момента, когда в стране будет принят закон о животных, бездомные будут привиты и стерилизованы. Каждый обязательно найдет своего человека – и жизнь обоих точно изменится.
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Белорусский бизнесмен создал уникальную арт-галерею «Котовасия». Трогательная история помощи животным в проекте «Хорошие люди»
Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах страны они так же, как все, работают, стараются делать...
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