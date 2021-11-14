Белорусский бизнесмен создал уникальную арт-галерею «Котовасия». Трогательная история помощи животным в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем рассказывать удивительные истории белорусов, которые живут среди нас. В разных городах страны они так же, как все, работают, стараются делать счастливыми свои семьи, ищут поводы для радости и при этом создают вокруг себя уникальный мир, который действительно способен что-то изменить. Герой сегодняшней истории – бизнесмен с очень необычным увлечением, которое за 20 лет превратилось в стиль жизни.





Василий с его кошачьими мирами мог бы стать героем фильма Disney. Но он обыкновенный белорус из Барановичей, в прошлом – военный, окончил зенитно-ракетное училище, служил в разных странах, после – занялся своим делом. А 20 лет назад в его жизни появилась случайно подаренная друзьями фигурка кота.

Василий Супрунюк, основатель арт-галереи «Котовасия»: «Когда ты ставишь одну штучку, потом оказывается, что кто-то подарил вторую похожую, потом ты сам себе купил третью, потом на день рождения коллеги подарили четвертую, все это в течение полугода вырастает в полочку. Потом полочка превращается в стеллаж, потом стеллаж превращается в 4-5 стеллажей. Потом это все перемещается в коридоры офиса фирмы. И это стояло 11-12 лет, потом это переехало на место канцелярского магазина, который у нас был. Мы магазин закрыли и открыли здесь такое замечательное заведение. Именно для души. Не можешь ты всю жизнь думать о выгоде, это абсолютно пустое. Надо жить так, чтобы это было интересно!».

Арт-галерея «Котовасия» стала принимать гостей пять лет назад. Одними из первых сотрудников и смотрителей стали бездомные коты, мимо которых Василий Васильевич больше пройти не может. Постепенно собрал и команду неравнодушных людей, ведь одной супруге уже было не справиться…

Елизавета Супрунюк: «Остановить коллекционера очень трудно – это я понимаю, поэтому приходится мириться. Вначале было 3000 экспонатов, сегодня – 7217. Я веду базу, я их фотографирую. Из 106 стран экспонаты».

Некоторые экспонаты здесь – единственные в мире, что-то создано на заказ, что-то приобретено на аукционах. Подобных кото-галерей в разных странах всего 20, но здесь уверены: по разнообразию и ценности коллекции могут претендовать на звание лучшей. Особенность их работы еще и в том, что все деньги от проданных билетов идут на поддержку бездомных животных. Через центр помощи «Старый кот» уже получилось помочь счастливо урчать нескольким сотням пушистых. И прямо сейчас под опекой находятся еще больше 100 животных, которые круглосуточно нуждаются в лекарствах и уходе, и здесь важна даже небольшая финансовая помощь каждого. Ведь один добрый человек – хорошо, а когда нас много – можно спасать жизни и совершать чудеса.

Алеcя Климкович-Сивицкая, помощник директора благотворительного учреждения «Старый кот»: «Слепые, травмированные инвалиды. Часть животных проходят операции, реабилитацию, пристраиваются в семьи, кто-то остается инвалидом, и шансы на пристройство у него маленькие, такие животные сейчас здесь. Например, Никки – кошка, от нижней челюсти оставались у нее только обломки кости, мягких тканей не было. На такую кошку ушло полгода ухода, операции, долгая работа. Вот слепой кот – ничего не видит, зато все чувствует».

После утреннего выгула любимцев Василий возвращается к своему бизнесу – все эти годы его компания занимается товарами для офиса. Правда, в его офисе без урчания тоже не обходится. Проверено: любой серьезный разговор с котом на коленях проходит успешнее.

Василий Супрунюк, основатель арт-галереи «Котовасия»: «Мы встречаем здесь гостей разных, делегации из разных стран и городов. Сегодня к нам приезжает крупнейший поставщик бумажных товаров. Партнеры все понимают, и даже нас за это, мне кажется, любят, потому что один из элементов нас отличает от других – мы не такие скучные».

Он мечтает создать приют, где будет место для всех котов, которые часто оказываются на улице из-за жестокости людей. А еще дождаться момента, когда в стране будет принят закон о животных, бездомные будут привиты и стерилизованы. Каждый обязательно найдет своего человека – и жизнь обоих точно изменится.

Василий Супрунюк, основатель арт-галереи «Котовасия»: «Зачем дома нужен кот? Он нужен для уюта, для души, для детей. Я могу абсолютно точно утверждать, что в семьях, в которых есть животные, дети вырастают настоящими людьми. Это будут хорошие люди! Однозначно!»

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