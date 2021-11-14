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На погранпереходе Берестовица-Бобровники застряли большегрузы – Польша не выполняет обязательства по пропуску авто
Источник материала: ОНТ
Страдают от беспредела на границе водители большегрузов. Они проводят по несколько дней на погранпереходе Берестовица-Бобровники. Польские таможенники и пограничники не выполняют договоренности.
Ежедневная пропускная способность пункта Берестовица – 500 грузовиков на выезд и столько же на въезд. За сутки Польша оформила на выезд лишь 268 машин. Белорусские службы пропустили 562, перевыполнив норму.
Но эти очевидные факты Варшава предпочитает игнорировать и уводить от проблемы. В дело (пусть и с опозданием) включилась польская пропаганда. По радио прозвучала информация об актах спасения застрявших белорусских водителей – им, якобы, выдают суп и чай. Только вот о причинах простоя ни слова. Очередная попытка отвлечь собственных граждан от миграционного кризиса и бесчеловечности в отношении беженцев. Им-то польская сторона ни чая, ни супа не предлагает.
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На погранпереходе Берестовица-Бобровники застряли большегрузы – Польша не выполняет обязательства по пропуску авто
Страдают от беспредела на границе водители большегрузов. Они проводят по несколько дней на погранпереходе Берестовица-Бобровники. Польские таможенники и...
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