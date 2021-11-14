ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На погранпереходе Берестовица-Бобровники застряли большегрузы – Польша не выполняет обязательства по пропуску авто

14.11.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Страдают от беспредела на границе водители большегрузов. Они проводят по несколько дней на погранпереходе Берестовица-Бобровники. Польские таможенники и пограничники не выполняют договоренности.

Ежедневная пропускная способность пункта Берестовица – 500 грузовиков на выезд и столько же на въезд. За сутки Польша оформила на выезд лишь 268 машин. Белорусские службы пропустили 562, перевыполнив норму.

Но эти очевидные факты Варшава предпочитает игнорировать и уводить от проблемы. В дело (пусть и с опозданием) включилась польская пропаганда. По радио прозвучала информация об актах спасения застрявших белорусских водителей – им, якобы, выдают суп и чай. Только вот о причинах простоя ни слова. Очередная попытка отвлечь собственных граждан от миграционного кризиса и бесчеловечности в отношении беженцев. Им-то польская сторона ни чая, ни супа не предлагает.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страдают от беспредела на границе водители большегрузов. Они проводят по несколько дней на погранпереходе Берестовица-Бобровники. Польские таможенники и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский бизнесмен создал уникальную арт-галерею «Котовасия». Трогательная история помощи животным в проекте «Хорошие люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by