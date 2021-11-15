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Спортивные итоги недели и интервью с полузащитником «Шахтера» Юрием Кендышем. «Спортклуб»
Источник материала: ОНТ
Подвели итоги выступления футболистов в отборе чемпионата мира, а также поздравили полузащитника футбольного клуба «Шахтер» Юрия Кендыша с победой в чемпионате Беларуси. Интервью с ним и другие новости спорта смотрите в выпуске «Спортклуб» на ОНТ.
Также в выпуске:
Все подробности – в видео.
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Подвели итоги выступления футболистов в отборе чемпионата мира, а также поздравили полузащитника футбольного клуба «Шахтер» Юрия Кендыша с победой в чемпионате...
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