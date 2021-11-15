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Спортивные итоги недели и интервью с полузащитником «Шахтера» Юрием Кендышем. «Спортклуб»

15.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подвели итоги выступления футболистов в отборе чемпионата мира, а также поздравили полузащитника футбольного клуба «Шахтер» Юрия Кендыша с победой в чемпионате Беларуси. Интервью с ним и другие новости спорта смотрите в выпуске «Спортклуб» на ОНТ.

Также в выпуске:

  • Обсудили победу хоккейной сборной Беларуси, которая выиграла «Турнир четырех» в Словении;
  • Узнали о перспективах Арины Соболенко, выигравшей всего один из двух стартовых матчей на итоговом теннисном турнире;
  • Выбрали лучшего спортсмена недели и разыграли подарок для зрителей. 

Все подробности в видео.

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Подвели итоги выступления футболистов в отборе чемпионата мира, а также поздравили полузащитника футбольного клуба «Шахтер» Юрия Кендыша с победой в чемпионате...
 
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