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В США преступник ограбил банк и более 50 лет скрывался от полиции
Источник материала: ОНТ
В США ограбивший банк мужчина успешно скрывался от полиции в течение 50 лет. На историю
В 1969 году в Кливленде (штат Огайо) Теодор Конрад украл из банка, в котором он работал, $215 тысяч. Мужчина вышел с деньгами из банка по окончании рабочего дня. О краже стало известно лишь через несколько дней.
Преступника разыскивали. Через три месяца правоохранители были близки к успеху, Конрада опознала супружеская пара, с которой он беседовал в баре. Но задержать Теодора тогда не смогли.
До конца жизни грабитель жил в пригороде Бостона. Награбленного Теодору не хватило – в конце жизни мужчина испытывал трудности с деньгами. Конрад признался в преступлении лишь перед смертью. В 2021 году американец умер от рака.
Фото: US Marshals
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В США ограбивший банк мужчина успешно скрывался от полиции в течение 50 лет. На историю обращает внимание New York Post. В 1969 году в Кливленде (штат Огайо) Теодор Конрад...
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