В Новую Зеландию из Антарктиды впервые почти за 30 лет приплыл пингвин. Он преодолел около 3000 км

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии в третий раз в истории был обнаружен пингвин из Антарктиды. Об этом информируют BBC и The Guardian .

Пингвин был замечен на побережье местными жителями. Люди побоялись, что на него могут напасать кошки или собаки, поэтому обратились к специалистам. Прибывший на место эксперт признался, что был шокирован: перед ним находился вид обитающего только в Антарктиде пингвина.

Животное было голодно и сильно обезвожено, пингвин преодолел порядка 3 тысяч км. Морскую птицу накормили «смузи» из рыбы, ей дали воды. После этого пингвина выпустили на безопасный берег. Люди надеются, что животное сможет вернуться домой.

Эксперты предполагают, что пингвин появился в Новой Зеландии вследствие климатических изменений. До этого пингвины дважды были замечены на новозеландском побережье – в 1962-м и 1993 годах.

Фото: Harry Singh

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