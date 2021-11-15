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Вышедшая замуж за простолюдина японская принцесса покинула родину
Источник материала: ОНТ
Бывшая японская принцесса Мако покинула родину и улетела в США. Об этом
В октябре Мако вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро. Девушка покинула японскую императорскую семью.
По сведениям Kyodo, 14 ноября пара вылетела в США из аэропорта Ханэда в Токио. Молодожены планируют жить в Нью-Йорке. Ранее Кэй Комуро прошел обучение в США, он стал юристом в одной из американских компаний.
В соответствии с Законом об Императорском доме 1947 года, женщины королевской крови обязаны отказаться от императорского статуса, если выходят замуж за простолюдинов. Вместе с тем принцесса Мако лишилась государственного пособия в размере 150 млн иен (свыше 1,3 млн долларов).
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Бывшая японская принцесса Мако покинула родину и улетела в США. Об этом информирует Kyodo. В октябре Мако вышла замуж за своего однокурсника Кэя Комуро. Девушка...
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