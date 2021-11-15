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Грозит ли голод Беларуси? Почему Лукашенко взял АПК на личный контроль?
Источник материала: ОНТ
Третья мировая война может начаться из-за еды. Все чаще об этом твердят эксперты. И логика в их рассуждениях, безусловно, есть. Недоедают в мире больше миллиарда человек, десятки миллионов на грани голода. И пандемия, очевидно, это только усугубит. Продовольствие становится мировым ресурсом номер один и подушкой безопасности для всех национальных экономик. В Беларуси это отлично понимают. Как обстоят дела в агропромышленном комплексе – этот вопрос круглогодично на личном контроле Президента. Его же Александр Лукашенко на неделе адресует правительству.
Более двухсот единиц техники в сельхозпредприятии «Тишовка» аграрный сезон завершили. Но на вспашке еще остаются пять энергонасыщенных тракторов.
Энергонасыщенный тягач – это сотни лошадиных сил, высокая скорость работы в поле. Он хорошо тянет на склонах и заменяет хозяйству 2-3 трактора среднего класса. Но более технологичен – напичкан электроникой. С простым ремонтом механизаторы справляются сами. Но если поломка существенная, то технику отвезут в межрайагросервис в Могилев. Это единственное предприятие в области, которое берется за такие заказы. 165 специалистов и 15 выездных бригад.
Сейчас в ремонте у предприятия 70 энергонасыщенных тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов и больше сотни узлов и агрегатов. Раньше сервисных центров в области было больше. А значит – дорога от хозяйства до мастерской занимала меньше времени и обходилась дешевле, как и сама наладка.
Вернуться к практике «сельхозтехник», которые в 90-х и нулевых были практически в каждом районе, предложил Президент. На совещании с правительством именно сельское хозяйство вышло на первый план. Мотивация понятна: чтобы поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность, нужно обеспечивать исправность аграрной техники, ведь это весомая часть затрат.
По плану аграрии должны убрать этой осенью кукурузы на зерно с более чем 200 тысяч гектаров. Сахарной свеклы – с почти 85. А еще заготовить силос и провести зяблевую вспашку. Это больше полутора миллионов гектаров. И это ключевое в подготовке к новому аграрному сезону. Обработанная земля в зимний период промерзает и зябнет. Отсюда и пошло название этой системы возделывания почвы. В чем ее плюсы сразу после уборки урожая – уничтожение сорняков, удержание влаги и «запахивание» удобрений.
Преимущества зяби перед весновспашкой – повышение урожайности (до 15%!) и возможность начать ранний сев. Вот к нему аграриям Президент поручил быть готовыми. Еще одна задача на перспективу – мелиорация. Ведь если ничего не делать, то природа вернет свое. А страна потеряет тысячи гектаров плодородных земель.
Завод компании в Витебской области выпускает как раз мелиоративную технику. Бульдозеры, дреноукладчики, экскаваторы, каналоочистители. Степень локализации – 90%.
Так стремятся делать и технику для сельского хозяйства. Будь то зерносушильные комплексы (железо и программное обеспечение – свое, белорусское) и тракторы.
Предприятие пострадало от западных санкций и сейчас рассчитывает на поддержку государства, но старается делать как можно больше своего, чтобы не зависеть от ненадежных поставщиков. С начала года холдинг заместил 200 узлов и агрегатов. Раньше их закупали за валюту за рубежом. Выгода очевидна.
Несмотря на постоянные угрозы Запада положить еще что-нибудь в новый санкционный пакет, ВВП за девять месяцев вырос. Конкретно промышленное производство – почти на 8%».
А Беларусь продолжает обеспечивать и транзит газа, и помогать с нефтехимией тем, кто нуждается. Увеличить экспорт в этом году на 30% намерен «Белнефтехим». Что же касается переориентации грузовых потоков, то поставки белорусских нефтепродуктов через порты России в этом году превысят плановые расчеты.
Всю линейку продуктов «Белнефтехима» можно купить на нашей бирже, что делают 140 зарубежных покупателей. Хорошо берут и углеводороды, и электроэнергию, и сельхозпродукцию. На ее экспорте можем заработать в год порядка 6 миллиардов долларов. Но выставляем товар на продажу взвешенно. В глобальном индексе продовольственной безопасности мы занимаем 36 место. А нашей стратегии аналитики дают сто баллов из ста возможных. Не вывозится сейчас зерно на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Ведь накормить людей – задача первостепенная. Особенно на фоне роста числа голодающих в мире. 16 миллионов в Йемене. От голода в Афганистане могут умереть уже 23 миллиона человек.
Понятно, что аграрный вопрос выходит на первый план из-за пандемии. Беларусь к концу года потратит колоссальные деньги на лечение людей. Ковид обойдется в два миллиарда долларов. И эту цену государство заплатит. Только деньги, в отличие от вируса, который передается воздушно-капельным путем, из воздуха не берутся. Стране, а значит, самим белорусам их нужно сначала заработать. Своим трудом и умением продать. Поэтому уход в теневой сектор и нежелание платить налоги особенно недопустимы ни для физлиц, ни малого, ни крупного бизнеса. Это просто не по-человечески.
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Третья мировая война может начаться из-за еды. Все чаще об этом твердят эксперты. И логика в их рассуждениях, безусловно, есть. Недоедают в мире больше миллиарда...
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