Грозит ли голод Беларуси? Почему Лукашенко взял АПК на личный контроль?

Источник материала: ОНТ

Третья мировая война может начаться из-за еды. Все чаще об этом твердят эксперты. И логика в их рассуждениях, безусловно, есть. Недоедают в мире больше миллиарда человек, десятки миллионов на грани голода. И пандемия, очевидно, это только усугубит. Продовольствие становится мировым ресурсом номер один и подушкой безопасности для всех национальных экономик. В Беларуси это отлично понимают. Как обстоят дела в агропромышленном комплексе – этот вопрос круглогодично на личном контроле Президента. Его же Александр Лукашенко на неделе адресует правительству.





Более двухсот единиц техники в сельхозпредприятии «Тишовка» аграрный сезон завершили. Но на вспашке еще остаются пять энергонасыщенных тракторов.

Николай Мякшанов, главный инженер сельхозпредприятия «Тишовка»: «Энергонасыщенная техника требует пристального внимания, так как дорогостоящие детали и обслуживание. Поэтому за ней нужно пристально смотреть. Делать своевременное техобслуживание, чтобы она работала и показывала результаты».

Энергонасыщенный тягач – это сотни лошадиных сил, высокая скорость работы в поле. Он хорошо тянет на склонах и заменяет хозяйству 2-3 трактора среднего класса. Но более технологичен – напичкан электроникой. С простым ремонтом механизаторы справляются сами. Но если поломка существенная, то технику отвезут в межрайагросервис в Могилев. Это единственное предприятие в области, которое берется за такие заказы. 165 специалистов и 15 выездных бригад.

Александр Мишура, главный инженер предприятия «Заднепровский межрайагросервис»: «Мы эту технику полностью восстанавливаем, даем гарантию на нее и ведем гарантийное обслуживание. Это большой объем. Мы не только энергонасыщенные трактора делаем. Еще погрузчики».

Сейчас в ремонте у предприятия 70 энергонасыщенных тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов и больше сотни узлов и агрегатов. Раньше сервисных центров в области было больше. А значит – дорога от хозяйства до мастерской занимала меньше времени и обходилась дешевле, как и сама наладка.

Олег Грудов, директор предприятия «Заднепровский межрайагросервис»: «Такие центры, как мы, нужны. Сегодня сельхозорганизации не в состоянии обслуживать такую технику. Техника идет очень сложная. Не каждый механизатор может разговаривать на "ты" с такими машинами. Нужны электронщики, специалисты и мотористы».

Вернуться к практике «сельхозтехник», которые в 90-х и нулевых были практически в каждом районе, предложил Президент. На совещании с правительством именно сельское хозяйство вышло на первый план. Мотивация понятна: чтобы поддерживать на высоком уровне продовольственную безопасность, нужно обеспечивать исправность аграрной техники, ведь это весомая часть затрат.

По плану аграрии должны убрать этой осенью кукурузы на зерно с более чем 200 тысяч гектаров. Сахарной свеклы – с почти 85. А еще заготовить силос и провести зяблевую вспашку. Это больше полутора миллионов гектаров. И это ключевое в подготовке к новому аграрному сезону. Обработанная земля в зимний период промерзает и зябнет. Отсюда и пошло название этой системы возделывания почвы. В чем ее плюсы сразу после уборки урожая – уничтожение сорняков, удержание влаги и «запахивание» удобрений.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Молодцы хозяйства, что вносят органику под зябь. Это очень хорошо. И калийные удобрения под зябь. Технологии соблюдаются, но надо качественно пахать. Я почему об этом говорю? Это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо следом делать три, а это в три раза большие затраты».

Преимущества зяби перед весновспашкой – повышение урожайности (до 15%!) и возможность начать ранний сев. Вот к нему аграриям Президент поручил быть готовыми. Еще одна задача на перспективу – мелиорация. Ведь если ничего не делать, то природа вернет свое. А страна потеряет тысячи гектаров плодородных земель.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо за зиму каждому губернатору определить планы: в каком районе, где и что. Это не чистая мелиорация, а восстановление того, что не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, и природа начала отвоевывать эти земли. Надо восстановить ту технику, которая когда-то по моему поручению лет 12-15 назад была закуплена и произведена. Второе – ее будет мало. За зиму надо будет что-то произвести, о чем премьер говорит. Есть у "Амкодора" опыт, уже создана техника, и не только "Амкодор"».

Завод компании в Витебской области выпускает как раз мелиоративную технику. Бульдозеры, дреноукладчики, экскаваторы, каналоочистители. Степень локализации – 90%.

Так стремятся делать и технику для сельского хозяйства. Будь то зерносушильные комплексы (железо и программное обеспечение – свое, белорусское) и тракторы.

Александр Малиновский, генеральный конструктор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»: «Холдинг ведет параллельно 75 проектов – это разработка, модернизация, снижение себестоимости компонентов, импортозамещение. 17 – это только разработка новых моделей. Мы занимаемся углубленной программой импортозамещения. Замещаем те узлы, которые будут в больших объемах реализованы в нашей технике и доводим локализацию до 100%».

Предприятие пострадало от западных санкций и сейчас рассчитывает на поддержку государства, но старается делать как можно больше своего, чтобы не зависеть от ненадежных поставщиков. С начала года холдинг заместил 200 узлов и агрегатов. Раньше их закупали за валюту за рубежом. Выгода очевидна.

Андрей Яроцкий, первый заместитель генерального директора ОАО «Амкадор» — управляющая компания холдинга»: «Санкции позволили мобилизовать наш коллектив. И ответить на недобросовестную конкуренцию, которая применима к нашей стране. По году планируем 180 – темпы роста объемов производства. На следующий год – более 150%. По году мы планируем закрыть с прибылью в более 10 миллионов долларов, которая в том числе будет направлена на импортозамещающие проекты».

Несмотря на постоянные угрозы Запада положить еще что-нибудь в новый санкционный пакет, ВВП за девять месяцев вырос. Конкретно промышленное производство – почти на 8%».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку газа раза в два по "Ямал – Европа". Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу».

А Беларусь продолжает обеспечивать и транзит газа, и помогать с нефтехимией тем, кто нуждается. Увеличить экспорт в этом году на 30% намерен «Белнефтехим». Что же касается переориентации грузовых потоков, то поставки белорусских нефтепродуктов через порты России в этом году превысят плановые расчеты.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»: «2,3 миллиона будет по факту, а планировали где-то 1,7 млн тонн. Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И в принципе каких-либо препятствий или иных аспектов не существует. Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается, и покупается».

Всю линейку продуктов «Белнефтехима» можно купить на нашей бирже, что делают 140 зарубежных покупателей. Хорошо берут и углеводороды, и электроэнергию, и сельхозпродукцию. На ее экспорте можем заработать в год порядка 6 миллиардов долларов. Но выставляем товар на продажу взвешенно. В глобальном индексе продовольственной безопасности мы занимаем 36 место. А нашей стратегии аналитики дают сто баллов из ста возможных. Не вывозится сейчас зерно на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Ведь накормить людей – задача первостепенная. Особенно на фоне роста числа голодающих в мире. 16 миллионов в Йемене. От голода в Афганистане могут умереть уже 23 миллиона человек.

Цюй Дунъюй, генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной ООН: «Уровень отсутствия продовольственной безопасности повысился. Нехватку продовольствия испытывают примерно 9,9% населения Земли. Глобальные агропродовольственные системы сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с последствиями пандемии COVID-19. Необходимо срочно трансформироваться, чтобы кормить бедных, помогать фермерам, помогать потребителям».

Понятно, что аграрный вопрос выходит на первый план из-за пандемии. Беларусь к концу года потратит колоссальные деньги на лечение людей. Ковид обойдется в два миллиарда долларов. И эту цену государство заплатит. Только деньги, в отличие от вируса, который передается воздушно-капельным путем, из воздуха не берутся. Стране, а значит, самим белорусам их нужно сначала заработать. Своим трудом и умением продать. Поэтому уход в теневой сектор и нежелание платить налоги особенно недопустимы ни для физлиц, ни малого, ни крупного бизнеса. Это просто не по-человечески.

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